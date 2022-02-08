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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цена нефти может снизиться до $91/барр. на торгах во вторник - Sber CIB
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08 февраля 2022 года 10:26

Цена нефти может снизиться до $91/барр. на торгах во вторник - Sber CIB

Возможна стабилизация курса рубля к доллару на уровне 75 руб./$1 во вторник на фоне умеренно позитивных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, считают аналитики Sber CIB.

"Утром вторника нефть марки Brent котируется у отметки $92,5 за баррель. Инвесторы следят за переговорами по ядерной программе Ирана. Этот фактор создаёт угрозу падения котировок, если стороны договорятся о возобновлении ранее достигнутых договорённостей. По нашему мнению, цена нефти марки Brent во вторник может отступить до $91 за баррель, так как инвесторы уже начали учитывать эту возможность, хотя и с осторожностью", - пишут эксперты инвестбанка.

Торговая активность на рынке российского госдолга остаётся низкой, так как инвесторы проявляют осторожность перед аукционами Минфина в среду и заседанием Банка России в пятницу. Эта тенденция, вероятно, сохранится и во вторник, полагают в Sber CIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ


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