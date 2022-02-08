Возможно тестирование сверху вниз уровня 75 руб./$1 во вторник - ПСБ

Курс пары доллар/рубль может протестировать сверху вниз уровень 75 руб./$1 на торгах во вторник, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Утром вторника формируется слабопозитивный фон для укрепления рубля: фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в легком плюсе, что перевешивает умеренное давление в утреннюю сессию на валюты ЕМ . Не исключаем, что во вторник возможно снижение странового риска после обнадеживающей встречи глав России и Франции, что также может поддержать национальную валюту. Мы считаем, что курс пары доллар/рубль может инерционно попробовать протестировать 73-75 руб./$1 - свои фундаментальные значения. Однако не исключаем, что вечером возможна легкая коррекция рубля вслед за ухудшением внешнего фона", - отмечает эксперт банка в комментарии.

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