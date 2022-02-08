"КИТ Финанс Брокер" повысил прогнозную цену акций НЛМК до 260 руб

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" повысили прогнозную стоимость акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) до 260 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена экспертами.

"Финансовые результаты металлурга за 2021 год вышли ожидаемо сильные. На фоне девальвации рубля и положительной динамики цен на сталь в I квартале 2022 года НЛМК может сохранить финансовые показатели и дивиденды на высоком уровне (совет директоров эмитента рекомендовал дивиденды за IV квартал 2021 года в размере 12,18 руб. на акцию - это 113% от FCF, текущая квартальная дивидендная доходность составляет 5,6%)", - отмечает аналитик Дмитрий Баженов.

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