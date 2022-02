S&P 500 и Nasdaq завершили сессию понедельника в минусе, Dow Jones вырос на один пункт. Фондовые рынки АТР меняются разнонаправленно во вторник, китайские акции дешевеют значительнее остальных. Нефть слабо дешевеет во вторник.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite опустились по итогам волатильной сессии в понедельник, однако Dow Jones Industrial Average сумел прибавить один пункт и избежал снижения.

На прошлой неделе основные индексы выросли на 1,1-2,4%. В пятницу ключевым событием стала публикация данных с рынка труда, показавших рост числа рабочих мест в экономике США в январе на 467 тыс. вместо ожидавшегося увеличения на 125 тыс.

На этой неделе внимание рынков направлено на данные о динамике потребительских цен в Соединенных Штатах в январе, которые будут опубликованы в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что потребительские цены в США в прошлом месяце выросли на 7,3% в годовом выражении и на 0,5% относительно декабря.

Ускорение инфляции и активное восстановление рынка труда могут стать весомыми аргументами для Федрезерва в пользу ужесточения денежно-кредитной политики.

Находящийся в разгаре сезон корпоративной отчетности в целом оказался довольно успешным. За минувший квартал уже отчитались порядка 75% компаний из индекса S&P 500, и их прибыль в среднем превзошла прогнозы рынка на 8%, по данным Credit Suisse.

Однако есть сигналы чрезмерно "медвежьего" настроя инвесторов. Например, это проявляется в том, что акции компаний, не оправдывающих ожидания рынка, резко падают, указывает Марко Коланович из JPMorgan Chase.

"Как только слишком пессимистичный настрой уйдет, мы ожидаем подъема рынка", - добавил он.

Бумаги американского производителя спортивных тренажеров Peloton Interactive (SPB: PTON) взлетели на 21% на слухах об интересе к покупке компании со стороны Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и других крупных игроков.

Котировки акций авиакомпании Spirit Airlines (SPB: SAVE) подскочили на 17% благодаря новости о слиянии с Frontier Group Holdings Inc. стоимостью $6,6 млрд. Акции Frontier подорожали на 3,5%.

Капитализация производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc. (SPB: HOG) поднялась на 1% на новости о повышении квартальных дивидендов на 5% - до 15,75 цента на акцию.

Акции Tyson Foods (SPB: TSN) подорожали на 12%. Производитель продуктов питания увеличил чистую прибыль в первом квартале 2022 финансового года более чем в два раза, а скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы рынка.

Цена бумаг Hasbro Inc. (SPB: HAS) снизилась на 1%, хотя производитель игрушек увеличил выручку в четвертом квартале 2021 года сильнее прогнозов рынка.

На этой неделе ожидаются квартальные отчеты Pfizer и KKR, Uber Technologies (SPB: UBER) и Walt Disney, а также Coca-Cola, PepsiCo и Twitter (SPB: TWTR).

Лидерами роста в индексе Dow Jones стали бумаги авиаконцерна Boeing Co. (SPB: BA) и нефтегазовой компании Chevron Corp. (SPB: CVX), подорожавшие на 2,7% и 2% соответственно. В число лидеров падения вошли акции ИТ-гиганта Microsoft Corp. (SPB: MSFT) (-1,6%), фармкомпании Merck & Co. (SPB: MRK) Inc. (-1,3%) и химической компании Dow Inc. (SPB: DOW) (-1,1%).

Значение Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличилось менее чем на 0,01% и составило 35091,13 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 опустился на 0,37% - до 4483,87 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,58% и составил 14015,67 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник после того, как Уолл-стрит также завершила сессию разнонаправленно.

На рынках сохраняется волатильность, поскольку инвесторы продолжают оценивать вероятность нормализации политик центральных банков по всему миру.

"На данный момент инфляция и относящиеся к ней изменения в мышлении центробанков имеет наиболее сильное влияние на настрой рынка", - заявил глава отдела иностранных рынков в National Australia Bank Рэй Атрилл.

Перспектива более жесткой монетарной политики "спровоцировала колебания на рынках акций", добавил экономист Mizuho Bank Тан Бун Хенг.

Японский Nikkei к 8:30 МСК прибавил 0,27%.

Бумаги SoftBank Group Corp. теряют в цене 0,6%, производителя электроники Sony Group Corp. - 0,59%. Между тем акции автопроизводителя Toyota Motor Corp. дорожают на 1%.

Гонконгский Hang Seng к 8:35 МСК упал на 1,5%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,6%.

Торги акциями китайской биотехнологической Wuxi Biologics (Cayman) Inc. были приостановлены в Гонконге после сильного падения - на 32% - в начале сессии из-за того, что власти США добавили компанию в "список недобросовестных", предполагающий ужесточение экспортного контроля.

Акции Alibaba Group Holding Ltd. падают на 3,7%, Tencent Holdings Ltd. - на 1,7%, Meituan - на 3,6%.

Южнокорейский Kospi к 8:40 опустился на 0,14%.

Бумаги производителя аккумуляторов для электрокаров LG Energy Solution Ltd. дешевеют на 2,9%, несмотря на то, что компания отчиталась о получении чистой прибыль в четвертом квартале по сравнению с убытком за аналогичный период предыдущего года.

Капитализация Samsung Electronics Co. Ltd. растет на 0,8%. Стоимость автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. падает на 1,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,25%.

Котировки акций страховой компании Suncorp Group Ltd. поднялись на 6% после публикации отчетности за первое финполугодие, которая показала, что чистая прибыль Suncorp оказалась выше прогноза рынка.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний в мире BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. подорожали на 3,6% и 2,8% соответственно.

Резервный банк Австралии (РБА) может поднять ключевую ставку четыре раза в конце 2022 года, принимая во внимание текущую восходящую траекторию экономики, заявил бывший член правления ЦБ страны Джон Эдвардс. Он отметил, что РБА, вероятно, придет к повышению ставки к августу. "Нет смысла в одном повышении, оно будет медленным и постепенным", - добавил он.

Таким образом, как следует из слов Эдвардса, к декабрю ставка может составить 1% против текущих 0,1%, что является рекордным минимумом.

На предыдущем заседании австралийского ЦБ регулятор намекнул, что намеревается приступить к повышению только через год, в 2023 году.

Нефть слабо дешевеет во вторник после ухода цен от семилетних максимумов по итогам предыдущей сессии.

Внимание рынка направлено на переговоры Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе, которые возобновятся 8 февраля. Оптимизм инвесторов относительно того, что стороны придут к соглашению, которое позволит Ирану официально возобновить экспорт нефти, растет, отмечает агентство Bloomberg.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Джо Байдена отменила ряд санкций в отношении гражданских атомных проектов в Иране, пытаясь вернуть Тегеран к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе страны, принятого в 2015 году.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $92,53 за баррель, что на $0,16 (0,17%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,58 (0,6%) - до $92,69 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $91,24 за баррель, что на $0,08 (0,09%) ниже итогового значения сессии в понедельник. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на $0,99 (1,1%), до $91,32 за баррель.

В центре внимания трейдеров по-прежнему остается ситуация вокруг Украины. Накануне президент США Джо Байден заявил по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что газопровод "Северный поток 2" не будет работать, если Россия вторгнется на территорию Украины.

"Существенного "охлаждения" нефтяного рынка ждать не стоит до тех пор, пока мы не увидим прорыва в преодолении кризиса вокруг Украины или в переговорах по ядерной программе Ирана, - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Если же и в одном, и в другом случае прорыв произойдет одновременно, рынок ждет резкий спад".