Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $92-94/барр. во вторник - ПСБ

Вероятна консолидация котировок нефти марки Brent в диапазоне $92-94 за баррель на торгах во вторник, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утром вторника рынок нефти остается под небольшим давлением, однако котировки нефти марки Brent остаются в зоне $92-94 за баррель. Мы ожидаем, что этот диапазон, выглядящий важным с технической точки зрения, сохранит свою актуальность в течение дня. Учитывая стойкость спекулятивного спроса, не исключаем в ближайшее время новых попыток развития роста с целью выхода к $96-98 за баррель", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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