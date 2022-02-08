Краткосрочный взгляд на перспективы индекса Мосбиржи остается нейтральным - BCS Express

Краткосрочный взгляд на перспективы индекса Мосбиржи по-прежнему остается нейтральным, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Уже более недели как котировки перешли в фазу боковой консолидации. После отскока от январских минимумов торги проходят в диапазоне 3440-3600 пунктов. Без геополитического потепления сложно рассчитывать на уверенное преодоление верхней границы в ближайшие сессии. При стабильном внешнем фоне рынок должен показывать лишь умеренный подъем на фоне высоких цен на нефть, однако, помимо фактора геополитики, помешать этой тенденции может общая слабость на западных площадках, - пишет аналитик инвестиционной компании. - Что касается сильных технических поддержек, то они расположены лишь в широком диапазоне 3380-3415 пунктов. Устойчивей остальных по-прежнему может быть нефтяная отрасль. При этом с повышенной "бетой" продолжат торговаться акции IT-сектора".

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