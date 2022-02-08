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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Краткосрочный взгляд на перспективы индекса Мосбиржи остается нейтральным - BCS Express
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08 февраля 2022 года 09:03

Краткосрочный взгляд на перспективы индекса Мосбиржи остается нейтральным - BCS Express

Краткосрочный взгляд на перспективы индекса Мосбиржи по-прежнему остается нейтральным, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Уже более недели как котировки перешли в фазу боковой консолидации. После отскока от январских минимумов торги проходят в диапазоне 3440-3600 пунктов. Без геополитического потепления сложно рассчитывать на уверенное преодоление верхней границы в ближайшие сессии. При стабильном внешнем фоне рынок должен показывать лишь умеренный подъем на фоне высоких цен на нефть, однако, помимо фактора геополитики, помешать этой тенденции может общая слабость на западных площадках, - пишет аналитик инвестиционной компании. - Что касается сильных технических поддержек, то они расположены лишь в широком диапазоне 3380-3415 пунктов. Устойчивей остальных по-прежнему может быть нефтяная отрасль. При этом с повышенной "бетой" продолжат торговаться акции IT-сектора".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


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