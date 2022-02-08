Цены рублевых корпбондов во вторник не покажут сильной динамики

Москва. 8 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, инвесторы будут оценивать поступающие новости на геополитическую и санкционную тематику, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Евросоюз исходит из того, что можно найти дипломатическое решение ситуации, сложившейся в районе границы РФ с Украиной, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Если Россия продолжит идти по пути агрессии, то действия Евросоюза и США будут общими, это касается, в частности, санкций", - отметил он.

Утверждение о том, что Россия ведет себя агрессивно, противоречит здравому смыслу - это инфраструктура НАТО подошла к границам РФ, а не наоборот, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции. Также Путин заявил, что Франция и Россия солидарны в том, что нужно сохранить и полноценно восстановить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Путин обратил внимание французского коллеги Эмманюэля Макрона на нежелание Киева выполнять "минские договоренности", альтернативы которым для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины нет. Путин полагает, что ряд идей Макрона могут лечь в основу совместных шагов по деэскалации вокруг Украины. Макрон обещал обсудить во вторник с Киевом предложения России по гарантиям безопасности. По словам Макрона, ближайшие дни станут решающими в вопросе деэскалации ситуации вокруг Украины, это будет зависеть от переговоров и консультаций с США, НАТО, европейцами, а также его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq снизились на 0,4-0,6%, Dow Jones вырос всего на один пункт по итогам волатильной сессии в понедельник.

На этой неделе внимание рынков направлено на данные о динамике потребительских цен в США в январе, которые будут опубликованы в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что потребительские цены в США в прошлом месяце выросли на 7,3% в годовом выражении и на 0,5% относительно декабря.

Ускорение инфляции и активное восстановление рынка труда могут стать весомыми аргументами для Федрезерва в пользу ужесточения денежно-кредитной политики.

Находящийся в разгаре сезон корпоративной отчетности в целом оказался довольно успешным. За минувший квартал уже отчитались порядка 75% компаний из индекса S&P 500, и их прибыль в среднем превзошла прогнозы рынка на 8%, по данным Credit Suisse.

В Азии во вторник динамика индексов акций смешанная (австралийский ASX Australia вырос на 1,1%, японский Nikkei 225 - на 0,4%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,9%, южнокорейский KOSPI подрос на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Нефтяной рынок утром во вторник продолжает коррекцию вниз. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 06:46 МСК составила $92,54 за баррель (-0,2% и -0,6% накануне), мартовский фьючерс на WTI стоит $91,29 за баррель (-0,03% и -1,1% в понедельник).

Опасения трейдеров, связанные с дефицитом предложения на рынке, ослабевают благодаря некоторому прогрессу в переговорах США и Ирана. В то же время, перспективы спроса остаются неоднозначными: если Австралия впервые за два года открывает свои границы, то Гонконг, Индонезия и Япония отмечают быстрый рост заболеваемости COVID-19, что, вероятно, будет ограничивать потребление нефти.

Тем временем, Саудовская Аравия в марте намерена поднять цены на все сорта нефти для покупателей из всех регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла на четверть по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,222 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,2 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 февраля снизился на 0,11% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,46 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (5-7 февраля) 0,04%, опустившись до 729,49 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Сбербанк-001Р-SBER18" (-0,76%), "ФСК ЕЭС БО-03" (-0,5%) и "ГТЛК-001Р-15" (-0,49%), а в лидерах повышения - облигации "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс-001P-12" (+0,16%), "Сбербанк-001Р-SBER12" (+0,15%) и "ГТЛК-001Р-14" (+0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Племзавод "Пушкинское" установило ставку 1-го купона дебютного 4-летнего выпуска облигаций БО-01 объемом 375 млн рублей на уровне 14% годовых. Размещение облигаций начнется 14 февраля. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 10% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 9-го, 11-го, 15-го купонов, 15% от номинала - в даты окончания 10-го, 12-14-го купонов. Поручителем по выпуску выступит ООО "Племзавод им. Ленина".

"АГРА групп" планирует 10 февраля досрочно погасить выпуск облигаций серии 001Р-01. Ранее, 4 февраля, "АГРА групп" (прежнее название - ООО "Агронова-Л") выкупила в рамках оферты 2,5 млн облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Выпуск со сроком обращения 7 лет и объемом 2,5 млрд рублей был размещен в июле 2020 года по ставке 8,5% годовых. Ставка 2-10-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 2-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс 4%. Ставка 4-го купона - 12,5% годовых. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта. Бонды размещались в рамках бессрочной программы компании объемом 15 млрд рублей. Других облигаций компании в обращении нет.