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07 февраля 2022 года 19:20

Рубль вечером продолжает укрепляться к доллару и евро в ожидании итогов переговоров Путина и Макрона

Москва. 7 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорогой нефти и в ожидании итогов двусторонних переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Франции Эмманюэлем Макроном.

Курс доллара США составил 75,6 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 23,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,5 руб./EUR1, подешевев на 43,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 32,39 копейки - до 80,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах. Участники рынка надеются на снижение напряженности вокруг России и ждут новостей о переговорах Путина и Макрона, которые в понедельник вечером проходят в Кремле. После переговоров лидеры России и Франции продолжат беседу за рабочим обедом, а после этого проведут совместную пресс-конференцию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча Путина и Макрона обещает быть продолжительной по времени и объемной по содержанию. По его словам, главными темами переговоров станут ситуация вокруг Украины и российская инициатива о гарантиях безопасности. Песков также отметил, что ожидать "каких-то решительных переломов в ходе одной встречи" не стоит.

Накануне президент Франции заявил о готовности к глубокому диалогу с Путиным, чтобы "выработать исторические решения" по вопросам безопасности на европейском континенте. Макрон подчеркнул, что его визит в Москву призван помешать возникновению возможного российско-украинского вооруженного конфликта.

Как ожидается, после переговоров в Москве Макрон отправится в Киев, где 8 февраля встретится с президентом Украины. В свою очередь, Путин 15 февраля планирует обсудить вопросы гарантий безопасности в Европе и ситуацию на Донбассе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который 14 февраля встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В преддверии визита в Украину и РФ, 7 февраля, канцлер Германии будет находиться в Вашингтоне, где обсудит ситуацию вокруг Украины с президентом США Джозефом Байденом.

На этой неделе внимание мировых рынков будет направлено на данные о динамике потребительских цен в Соединенных Штатах в январе, которые будут опубликованы в четверг. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что потребительские цены в США в прошлом месяцев выросли на 7,3% в годовом выражении и на 0,5% относительно декабря.

Ускорение инфляции и активное восстановление рынка труда могут стать весомыми аргументами для Федрезерва в пользу ужесточения денежно-кредитной политики.

Между тем, количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 467 тыс., сообщило в пятницу министерство труда. Согласно пересмотренным данным, в декабре показатель вырос на 510 тыс., а не на 199 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в январе поднялась до 4% по сравнению с 3,9% в предыдущий месяц.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 125 тыс. (после изначально объявленного повышения на 199 тыс. в декабре), при этом не ожидали изменения уровня безработицы.

Неожиданно резкий рост количества рабочих мест произошел вопреки распространению нового штамма "омикрон". Некоторые эксперты не исключали вероятности, что в январе может произойти даже сокращение этого показателя, отмечает MarketWatch.

Кроме того, глобальные инвесторы продолжают анализировать итоги первого в этом году заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), подведенные на прошлой неделе. ЕЦБ сохранил основные параметры денежно-кредитной политики без изменений, включая базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам на уровне минус 0,5% и ставку по маржинальным кредитам на уровне 0,25%.

Председатель центробанка Нидерландов и член правления ЕЦБ Клаас Кнот в воскресенье заявил, что он ожидает первого подъема ставки на 25 базисных пунктов в четвертом квартале текущего года. При этом он прогнозирует, что инфляция будет оставаться выше 4% в течение большей части 2022 года. В январе потребительские цены в еврозоне выросли на 5,1% в годовом выражении, что превысило более чем вдвое целевой показатель инфляции ЕЦБ на уровне 2%.

Кнот также добавил, что ждет второго подъема ставки весной 2023 года.

Цены на нефть снижаются в понедельник после обновления максимума за семь лет накануне. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,3% - до $92,99 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,93% - до $91,45 за баррель.

Котировки впервые обновили семилетние рекорды в ходе сессии в пятницу из-за сохраняющегося беспокойства вследствие геополитических рисков и способности ОПЕК осуществлять поставки в достаточном объеме, а также из-за похолоданий в США.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК ПСБ (MOEX: PSKB) Андрей Алексеев, на прошлой неделе рубль укрепился на фоне снижения оценки российского риска на рынке, как следствие, российский CDS 5Y вернулся к 200 пунктам. "С фундаментальной точки зрения все по-прежнему способствует дальнейшему укреплению рубля: рекордные цены на нефть обеспечивают мощный приток валютной выручки, внутренний спрос на валюту достаточно низкий, а ЦБ России уже обогнал западных регуляторов в плане повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией. Сейчас курс пары "доллар-рубль" торгуется ниже технически значимого уровня 76 руб./$1", - говорит Алексеев.

"Рубль подрастает после выходных. Поддержку оказывают котировки марки Brent. Аппетит к рисковым активам, позиция доллара на международной арене и новостной фон будут определять дальнейшую динамику пары "доллар-рубль". Кроме того, решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки также может быть благоприятно для национальной валюты. В краткосрочной перспективе мы ожидаем рубль в диапазоне 74,0-77,0 за доллар", - отмечает аналитик "Сбер Управление активами" Александра Овчинникова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 февраля на 37,03 копейки, до 75,6806 руб./$1, и уменьшил курс евро на 59,82 копейки, до 86,5181 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 35,48 копейки по отношению к пятнице и составил 75,6119 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 40,23 копейки и составил 75,6239 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 870,376 млн, из которых $530,854 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 339,522 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 55,54 копейки, до 86,4665 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 66,51 копейки, подешевев до 86,4468 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR606,382 млн, из которых EUR206,845 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR399,537 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 11 базисных пунктов (б.п.) - до 8,37% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 8,7% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 2 б.п. - до 9,15% годовых, в то время как ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно пятницы, оставшись на отметках 10,15% и 10,24% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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