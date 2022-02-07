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07 февраля 2022 года 19:23

Рынок акций РФ в понедельник консолидировался на смешанных внешних сигналах и затишье в геополитике

Москва. 7 февраля. Рынок акций РФ в понедельник консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних биржевых площадок и относительного затишья в новостной геополитической повестке вокруг Украины и России, индекс Мосбиржи стабилизировался вблизи 3470 пунктов после утреннего скачка выше 3500 пунктов.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3470,78 пункта (-0,01%, на пике сессии индекс превышал 3520 пунктов), индекс РТС - 1445,2 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,8%.

Доллар просел до 75,69 руб./$1 (-0,14 рубля).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,8%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,3%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), Сбербанка (+1% и +0,6% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Московской биржи" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,2% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в январе 2022 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 15,6% - до 100,2 млрд рублей по сравнению с 86,7 млрд рублей прибыли годом ранее, следует из сообщения банка.

Западные СМИ сообщают, что совместное заявление России и Китая по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина является свидетельством решимости России и Китая построить новый мировой порядок, основанный на их взглядах на права человека и демократию.

Санкции против РФ на случай ее вторжения на Украину коснутся и Китая, при этом несоблюдение КНР этих санкций также повлечет за собой штрафные меры, заявил в воскресенье телеканалу NBC советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

В понедельник президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон проводят переговоры в Кремле. Как ожидается, лидеры продолжат беседу за рабочим обедом. После этого они проведут совместную пресс-конференцию. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча Путина и Макрона обещает быть продолжительной по времени и объемной по содержанию. По его словам, главными темами переговоров станут ситуация вокруг Украины и российская инициатива о гарантиях безопасности.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, импульс покупателей в начале сессии был явно выражен, но уже к полудню энтузиазм угас, поскольку новых поводов для покупок акций не появилось. Внешний фон остается преимущественно позитивным, хотя ралли в нефти приостановилось и сменилось на коррекцию.

По оценке аналитика "Сбер управление активами" Александры Овчинниковой, рынок акций РФ начал неделю с разнонаправленной динамики активов и индексов, похожая картина может сохраниться и во вторник. Определяющими факторами останутся внешний и новостной фон, динамика цен на энергоносители, а также ситуация вокруг "омикрона".

Внешние рынки еще переваривают позитив, обусловленный хорошей статистикой с рынка труда США за январь. Представители ФРС заявили, что экономика США достигла уровня максимальной занятости. Нефть марки Brent закрепляется вблизи $93 за баррель после обновления 7-летнего рекорда на фоне ухудшения ситуации в Восточной Европе и похолодания в США. В краткосрочной перспективе котировки останутся у текущих уровней в отсутствие значимых триггеров. Ориентир по рублевому индексу МосБиржи во вторник - 3390-3650 пунктов, по индексу РТС - 1380-1510 пунктов.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, нефть умеренно просела на фоне слухов о прогрессе переговоров США и Ирана, но остается выше $90 за баррель. Геополитический новостной фон временно не приносит сигналов, значимых для сантимента в отношении рублевых активов.

Общерыночный аппетит к риску находится на умеренном уровне. Все это играет на руку рублю, однако достижение отметки 75 руб./$1 пока видится сложной целью без надежных позитивных сигналов со стороны геополитики. Во вторник борьба за уровень 3500 пунктов по индексу МосБиржи может возобновиться. В целом актуальным остается коридор 3400-3520 пунктов.

По словам ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ утром попытался рывком выйти выше 3500 пунктов по индексу МосБиржи, но этим движением немедленно воспользовались продавцы. Нефть просела, оказывая дополнительное давление на котировки бумаг нефтегазового сектора. Рубль укрепился на фоне роста доходностей ОФЗ и ожиданий очередного повышения ставки ЦБ РФ на заседании 11 февраля.

Нефть делает попытки коррекции после семи недель роста. Арктический шторм в Техасе существенно не сказался на производстве и переработке, хотя компании Marathon Petroleum (SPB: MPC) и Valero Energy (SPB: VLO) сообщили о сбоях в электроснабжении своих НПЗ. Кроме того, во вторник возобновятся переговоры США по ядерной сделке с Ираном. В конце прошлой недели президент США Джо Байден ввел временные послабления в режиме санкций для Ирана. Пока эксперты не ждут особого прогресса в переговорах, но временные послабления санкционного режима рассматриваются в качестве позитивного сигнала. Вероятно, что администрация Байдена пытается содействовать увеличению поставок нефти из Ирана для снижения цен.

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находится в районе 1,92% годовых. Основным страхом для рынка остается вероятность более агрессивного повышения ставки ФРС на мартовском заседании. Вероятность повышения ставки сразу на 0,5 п.п. в марте рынок оценивает на уровне 35% по сравнению с 9% в конце января. Вполне возможно, что оценка вновь повысится, если данные по инфляции на текущей неделе подтвердят дальнейшее ускорение роста цен, считает Кочетков.

По оценке стратега Альфа-банка Джона Волша, поддержку рынку акций РФ оказывает высокая нефть и умеренный оптимизм в отношении урегулирования геополитической ситуации вокруг Украины. Президент Франции с оптимизмом смотрит на возможность деэскалации напряженности вокруг Украины, намекая на то, что западные страны могут пойти на уступки Кремлю. Макрон также заявил, что с пониманием относится к необходимости России защищать свои интересы в области безопасности. В итоге, по мнению Волша, европейский сценарий решения кризиса через переговоры в "нормандском формате" и выполнение минских договоренностей ("Минск-2") является наиболее вероятным выходом из сложившейся ситуации.

В Азии в понедельник отмечалась смешанная динамика индексов (австралийский ASX Australia просел на 0,1%, японский Nikkei 225 - на 0,7%, Shanghai Composite после выходной недели вырос на 2%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,9-1%) и "плюсуют" Штаты (индексы растут на 0,3-0,6%).

Нефтяной рынок в понедельник корректируется вниз. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $92,97 за баррель (-0,3%), мартовский фьючерс на WTI стоит $91,4 за баррель (-1%).

Тем временем ухудшение геополитической ситуации в Восточной Европе привело к тому, что аналитики JPMorgan спрогнозировали сценарий, при котором цена Brent поднимется до $120 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтеза" (MOEX: JNOS) (-7,2%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (-6,2%), акции "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (-5,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-5,1%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-4,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-3,5%), "префы" "Квадры" (MOEX: TGKD) (-3,4%), бумаги Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+16,9%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+11,5%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+7,7%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+6,4%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+4,1%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+4%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,4%), расписки MDMG (+2%), акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+2%).

Выручка MD Medical Group (MOEX: MDMG) Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя") по итогам 2021 года увеличилась на 31,8% - до 25,22 млрд рублей, сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 82,15 млрд рублей (из них 20,1 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 16,48 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,39 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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