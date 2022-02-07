Цены евробондов РФ в понедельник не продемонстрировали яркой динамики на фоне стабильных UST

Москва. 7 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла всего на 4 базисных пункта по отношению к закрытию 4 февраля и составила 107,96% от номинала, что соответствует доходности 3,97% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК выросла на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 102,48% от номинала, что соответствует доходности 1,385% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 1 пункт по отношению к пятнице и составил 258,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню всего на 7 базисных пунктов - до 120,1% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 4,42% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 8 базисных пунктов - до 115,02% от номинала (доходность выросла также на 0,5 базисного пункта и составила 4,485% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали за день на 6 базисных пунктов - до 103,95% от номинала, что соответствует доходности 3,745% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню), а котировки евробондов с погашением в 2023 году выросли на 1 базисный пункт, подорожав до 104,35% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 2,1% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 45 базисных пунктов - до 110,26% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 4,565% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году прибавил в цене 46 базисных пунктов, подорожав до 101,85% от номинала (доходность снизилась на 9 базисных пунктов - до 3,87% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций была не очень высокая активность торгов. При этом динамика цен была смешанной. В частности, некоторое давление продавцов отмечалось в "длинных" выпусках евробондов РФ, в то время как изменения котировок "коротких" и среднесрочных бумаг в целом были незначительными за счет присутствия некоторого спроса. Каких-то важных для рынка сообщений сегодня не было, при этом геополитический фон вокруг России в последние дни относительно стабильный, поэтому динамика котировок в целом была нейтральной", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках инвестиционного банка "Синара" (СКБ-банк) Марат Сорокин.