BCS Express назвал топ-5 акций США на текущую неделю

Аналитики BCS Express назвали топ-5 американских компаний, акции которых интересны на текущей неделе. В частности, это Pfizer, Yum! Brands, Philips 66, Micron Technology и Altria, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Акции фармацевтического гиганта Pfizer Inc. показали хороший рост в ноябре-декабре после отчетности за III квартал, после чего скорректировались, что дает новую точку для входа, - пишут аналитики. - Во вторник компания отчитается за IV квартал. Компания производящая вакцину от COVID-19, пероральный препарат для лечения коронавируса Paxlovid и множество других лекарств относится скорее к категории историй стоимости, с дивидендами выше 3%, потенциалом роста акций по консенсус-прогнозу на уровне 13%".

Yum! Brands отчитается в среду, и в ожидании финрезультатов отраслевые аналитики повышали свои оценки по прибыли компании. На горизонте 12 месяцев консенсус-прогноз по бумаге находится на уровне $141. Эксперты указывают, что в бумаге в определенной степени были учтены не самые сильные результаты конкурирующей McDonald's, отчитавшейся в январе. Акция торгуется на 10% ниже максимумов января.

"Представитель американского нефтегаза Philips 66 отчитался в конце января, превысив прогнозы Wall Street по прибыли и выручке. Котировки поддерживают прежде всего высокие цены на нефть. Morgan Stanely и Goldman Sachs ожидают, что в 2022г цена вполне может достичь $100 за баррель. Большинство рекомендаций отраслевых аналитики по акциям Philips 66 - "Покупать", а консенсус-прогноз предполагает потенциал роста порядка 12%. Дивидендная доходность превышает 4%", - отмечают стратеги BCS Express.

Они также напоминают, что на прошлой неделе на американском рынке прошел отскок после слабой динамики января. С разной степенью успеха восстанавливались представители высокотехнологичного сектора. Акции чипмейкера Micron Technology еще могут развить отскок после сильной просадки января, полагают эксперты. Цена находится почти на 35% ниже консенсус-прогноза. В декабре компания отчиталась лучше ожиданий. Уровни 86-87 могут быть достигнуты.

"Акции табачных компаний традиционно платят высокие дивиденды, - отмечается в комментарии инвесткомпании. - Табачный бизнес - рискованная история на долгосрочном горизонте, однако, среднесрочно может выступать защитным активом. Более половины бумаг Altria и Philipp Morris принадлежат институционалам, что развенчивает миф о крайне негативном отношении к индустрии. Большая доля институциональных инвесторов может быть условной гарантией стабильности дивидендных выплат и даже их увеличения. По акциям Altria дивидендная доходность сейчас превышает 7%".

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