"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Сбербанка

"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка, сообщается в комментарии.

"Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла в январе на 15,6% (до 100,2 млрд рублей). Операционные расходы увеличились на 10,7% (до 49,1 млрд рублей). Очень неплохая для эмитента динамика по темпам роста чистой прибыли в годовом сопоставлении. Отметим, что результат мог быть и лучше, однако ослабление рубля на фоне роста геополитической напряженности привело к досозданию резервов по валютным кредитам на сумму 16,9 млрд руб. Мы по-прежнему сохраняем рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка", - отмечает главный аналитик по российскому рынку Алексей Павлов.

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