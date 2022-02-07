Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Snap

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Snap Inc. с прогнозной ценой на уровне $67 за штуку, сообщается в обзоре.

"Котировки акций Snap взлетели в пятницу на 59%: компания впервые за свою историю показала квартальную прибыль и рассказала, что успешно адаптирует свой бизнес под новую политику конфиденциальности Apple Inc. Мы ожидаем продолжения роста котировок и сохраняем рекомендацию "покупать" для бумаг эмитента с целевым уровнем $67 за штуку", - указывают аналитики банка.

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