S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4450-4500п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4450-4500 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков.

"S&P 500 снизился до 200-дневной скользящей средней, в районе которой находится ближайшая поддержка для индекса широкого рынка. RSI колеблется около отметки 50 пунктов. Индикатор MACD указывает на краткосрочное восстановление позиций "быков", однако не подтверждает разворота тренда", - отмечает эксперт в комментарии.

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