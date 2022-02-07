"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Башнефти с целью 1600 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Башнефти" с целью 1600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: 1350 рублей, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что а последнее время нефтегазовый сектор существенно отстал от динамики нефти марок Urals и Brent. 10 февраля "Башнефть" представит финансовую отчетность, и если данные превзойдут ожидания аналитиков, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага оттолкнулась от уровня поддержки. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 1600 рублей. При покупке на 8% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 1350 рублей риск на портфель составит 0,30%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,9", - указывают эксперты инвесткомпании.

"Башнефть" - динамично развивающаяся вертикально-интегрированная нефтяная компания, сформированная на базе крупнейших предприятий ТЭК Республики Башкортостан. Входит в топ-10 предприятий России по объему добычи нефти и в топ-5 - по нефтепереработке.

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