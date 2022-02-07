"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Micron Technology с целью $100

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Micron Technology Inc. с целевой ценой $100 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,2%, стоп-приказ: $74,2, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что компания за последний отчетный год компания увеличила чистую прибыль более чем на 100%. Это говорит о том, что компания восстановила все процессы после пандемии и продолжает наращивать основные показатели. 30 марта ожидается публикация отчетности за IV квартал 2021г, которая может выйти лучше ожиданий и прогнозов аналитиков.

"С технической точки зрения коррекция в акциях подходит к концу. Был достигнут значимый уровень коррекции 61,8% по уровням Фибоначчи, откуда и начинается разворот. При покупке на 10% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $74,1 риск на портфель составит 0,86%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7", - указывают аналитики "Финама".

Micron Technology - американская транснациональная корпорация, известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND, флеш-память, SSD-накопители, а также датчики CMOS.

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