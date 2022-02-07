Рубль может укрепиться до 74,3-74,5 руб./$1 при снижении геополитических рисков - "Велес Капитал"

Рубль может укрепиться до 74,3-74,5 руб./$1 при снижении геополитических рисков, считает начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"Начало новой недели для рубля выглядит достаточно успешным: отечественная валюта торгуется в плюсе в отличие от большинства валют-аналогов по EM, - указывает эксперт. - При этом основное укрепление к середине дня российская валюта демонстрировала в паре с евро (+0,5%), отражая ослабление евро/доллар на форекс (днем пара скорректировалась ниже 1,42 и была близка к повторению пятничного минимума)".

Для рубля основными факторами, позволявшими ему торговаться в плюсе, несмотря на глобальные покупки доллара, по мнению Кравченко, выступали дальнейший рост нефтяных котировок и некоторое снижение геополитическое напряженности. Что касается геополитики, то здесь инвесторы, на взгляд аналитика, уже привыкли к регулярному тревожному новостному фону и в последнее время реагируют на него уже гораздо более сдержанно.

"Одним из ключевых событий на внешних рынках станут данные по инфляции в США за январь (в четверг). В целом данные вряд ли внесут какие-либо коррективы в ожидания участников рынка по ДКП ФРС, однако могут приблизить доходности 10-тилетних UST к отметке в 2%. На российском рынке преобладающим фактором останется геополитический фон, и в случае дальнейшего снижения премии за риск можно ожидать коррекции пары доллар/рубль к минимумам 11-13 января - 74,3-74,5 руб./$1", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

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