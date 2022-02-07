Saxo Bank сохраняет долгосрочный "бычий" взгляд на драгоценные металлы, отмечается в комментарии главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена.

"Золото стабилизировалось после падения в конце января, вызванного действиями FOMC, и в течение недели установилось в диапазоне около $1800, причем предложения продолжали появляться при любой слабости ниже этой планки, - напоминает Хансен. - Серебро тем временем держалось выше ключевой поддержки на уровне $22, но до сих пор не может найти импульс, который поддерживал сильный период роста в начале января. На рынок оказал влияние рост доходности облигаций после того, как Европейский центральный банк и Банк Англии присоединились к Федеральной резервной системе, выразив более "ястребиный" взгляд на процентные ставки для борьбы с инфляцией".

Даже если не учитывать высокий спрос со стороны центральных банков, эксперт банка сохраняет долгосрочный "бычий" взгляд на драгоценные металлы по следующим причинам:

- В условиях роста волатильности на рынках акций и облигаций, когда рынок приспосабливается к условиям повышения процентных ставок, золото, как хеджер инфляции и защитный актив, вероятно, привлечет к себе повышенное внимание. Начало цикла повышения ставок FOMC, которое в этом году запланировано на 16 марта, в прошлом часто сигнализировало о снижении цен на золото.

- Золото демонстрирует определенный иммунитет к росту реальной доходности, а инвесторы вместо этого сосредотачиваются на хеджировании своих портфелей от риска замедления роста и, как следствие, снижения оценки фондового рынка. В течение последнего месяца институциональные инвесторы, многие из которых сократили свои позиции в 2021г, начали возвращаться, а общий объем активов в ETF, обеспеченных слитками, подскочил до четырехмесячного максимума.

- Поскольку некоторые из наиболее отслеживаемых в мире товарных индексов держат от 5% до 15% своих позиций в золоте, любой спрос на них, как это наблюдалось в последнее время, автоматически порождает дополнительный спрос на золото.

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