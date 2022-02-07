Вероятна стабилизация рубля в диапазоне 74,85-77,10 руб./$1 на этой неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятна стабилизация рубля в диапазоне 74,85-77,10 руб./$1 на текущей неделе, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Высокие нефтяные цены на этой неделе продолжат поддерживать рубль. Снижению курса USD/RUB будет также способствовать сильное повышение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу - мы ждем, что регулятор повысит ставку минимум на 75 б.п. Тем не менее, на наш взгляд, пока не приходится говорить о разрешении геополитической ситуации, и новые негативные геополитические новости могут вернуть курс USD/RUB на более высокие уровни. Такую динамику может поддержать и укрепление доллара после публикации январской инфляции в США. На этом фоне мы ожидаем, что курс USD/RUB на этой неделе, вероятно, будет находиться в диапазоне 74,85-77,10 руб./$1", - прогнозируют эксперты банка.

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