"Финам" рекомендует покупать акции Bristol-Myers с целью $79,94

"Финам" рекомендует покупать акции Bristol-Myers Squibb Co. с целью $79,94 на конец сентября 2022г, что предполагает потенциал роста 23% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Американская биофармацевтическая компания Bristol Myers Squibb опубликовала финансовую отчетность за IV квартал. Выручка Bristol Myers Squibb выросла на 8,1% г/г и составила $12,0 млрд вровень с нашими прогнозами. Продажи большинства ключевых наименований показали положительную динамику. Скорректированная чистая прибыль компании составила $4,10 млрд, увеличившись на 24,2% г/г, а скорректированная чистая прибыль на акцию составила $1,83 и на 3 цента превзошла наши ожидания. Акции Bristol Myers находятся в числе наших рекомендаций на покупку с целевой ценой $79,94 и потенциалом роста 23% от текущих отметок на конец сентября 2022 года. С начала 2022 года бумага находится в плюсе на 4,2%. После рассмотрения отчетности за IV квартал мы считаем целесообразным сохранить прежнюю рекомендацию "покупать" и целевую цену $79,94", - пишет аналитик Зарина Саидова.

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