BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены GDR "Мать и дитя", отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Компания представила умеренно позитивные результаты. Темпы роста показателей в IV квартале 2021г замедлились относительно средних значений последних кварталов из-за высокой базы прошлого года, в частности, на фоне перепрофилирования Лапино-2 на прием пациентов с коронавирусом. Можно отметить, что продолжается развитие группы как в Москве, так и в регионах. Расширение сети сейчас является ключевым фактором увеличения выручки и способствует дальнейшему росту финансовых результатов. Сохранение коэффициента дивидендных выплат на уровне 50% - ожидаемый момент, выраженной реакции быть не должно. Кроме того, дивидендная доходность в кейсе ГК "Мать и дитя" на текущий момент не играет главную роль, компания более интересна с точки зрения дальнейшего роста и расширения масштабов бизнеса. Долгосрочные ожидания умеренно позитивные", - пишет аналитик Дмитрий Пучкарев.

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