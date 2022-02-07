Российский нефтегаз смотрится привлекательнее международных аналогов - "Финам"

Акции российских нефтегазовых компаний смотрятся привлекательнее международных аналогов, отмечается в аналитическом материале "Финама".

"Рынок нефти на данный момент перешёл в состояние эйфории. Цены находятся на максимумах с 2014г, а спрос благодаря активной вакцинации населения восстановился от эффекта пандемии. Глобально основным драйвером роста стоимости чёрного золота остаётся сокращение добычи со стороны ОПЕК+. Локально интереса к нефти добавляют спекуляции насчёт возможных перебоев поставок из РФ в случае эскалации конфликта вокруг Украины. При этом в ближайшие месяцы ожидается, что рынок перейдёт в состояние профицита, что, на наш взгляд, ограничивает дальнейший потенциал роста цен на нефть", - пишут эксперты инвесткомпании.

На их взгляд, российские нефтяники в последние месяцы выглядели неизбежно хуже международных аналогов из-за роста геополитической напряжённости. При этом нефтегазовый сектор защищён от значительных санкций из-за слишком большой доли на мировом рынке. На этом фоне стратеги "Финама" считают текущую просадку хорошей возможностью для покупки наиболее интересных акций.

"Нашим фаворитом являются акции "Роснефти" за счёт амбициозных планов по развитию проекта "Восток Ойл" и вероятности получения права на экспорт трубопроводного газа в Европу. Также интересно смотрятся привилегированные акции "Башнефти" за счёт восстановления добычи и возвращения к выплате дивидендов, доходность которых по итогам 2022г даже по консервативной оценке и норме выплат в 25% прибыли МСФО может достигнуть 15,7%", - указывают аналитики.

Российские газовые компании, как и нефтяники, защищены от значительных санкций из-за слишком большой доли на европейском рынке газа, отмечается далее в материале.

По мнению аналитиков "Финама", на фоне сохраняющихся аномально высоких цен на газ и низкого уровня его запасов сохраняют потенциал роста акции "Газпрома". По итогам 2021г его дивидендная доходность может достичь 13,6%, а по итогам 2022 - вырасти до 16,6%, что является привлекательным для газового гиганта значением.

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