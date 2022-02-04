Рынок акций РФ завершил неделю консолидацией, индекс Мосбиржи не удержал 3500п

Рынок акций РФ завершил неделю консолидацией на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, раллировавшей нефти (Brent протестировала $93 за баррель), относительного затишья в санкционной риторике Запада в отношении геополитической напряженности вокруг России и Украины, а также опасений более быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва после выхода сильной статистики по рынку труда. Индекс Мосбиржи на неделе локально поднимался выше 3580 пунктов, но в итоге не удержал рубеж 3500 пунктов.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 27 января по 2 февраля составил $60 млн против $15 млн ранее (шесть недель притоков). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован приток средств в размере $20 млн после $3 млн притока неделей ранее (четыре недели притоков).

В период с 31 января по 4 февраля индекс МосБиржи снизился на 0,5% и составил 3471,01 пункта, индекс РТС прибавил 2,1% и достиг 1436 пунктов на фоне снижения доллара до 76,13 руб./$1 (-1,67 рубля) и подорожавшей апрельской нефти Brent до $93,0 за баррель (+4,6%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшении внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры и на фоне ожиданий продолжения переговорного процесса США-РФ по теме геополитической напряженности вокруг Украины; индекс МосБиржи превысил 3530 пунктов, РТС поднялся в район 1435 пунктов.

Кремль заявил, что не оставит без ответа анонсированные Великобританией антироссийские санкции в случае их принятия. Звучащие из Лондона угрозы о возможной конфискации российской собственности в Великобритании вызывают у России обеспокоенность, рестрикции могут нанести ущерб как российскому, так и международному бизнесу.

Во вторник рынок акций РФ продолжил рост на фоне локального ослабления геополитической напряженности и в ожидании новостей с переговоров главы МИД РФ с госсекретарем США, однако к закрытию основных торгов индексы растеряли большую часть утреннего подъема из-за фиксации прибыли игроками на фоне наметившейся коррекции рынка США и забуксовавшей нефти. Индекс МосБиржи завершил день в районе 3550 пунктов после утреннего роста выше 3590 пунктов, индекс РТС поднялся к 1460 пунктам.

В лидерах роста выступили акции "Квадры", взлетевшие более чем на 60% и достигшие уровня весны 2011 года на новостях о продаже крупного пакета бумаг компании структуре "Росатома". Группа "Онэксим" подписала соглашение о продаже АО "Русатом Инфраструктурные решения" (дивизион ГК "Росатом") 82,47% акций ПАО "Квадра", сообщили стороны. Сумма сделки составила около 26 млрд рублей.

По итогам января цены на нефть продемонстрировали самый существенный подъем за год, поддержку котировкам оказали дефицит поставок и геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.

В среду рынок акций РФ завершил основные торги смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне просевшей нефти после решения ОПЕК+ увеличить квоты на очередные 400 тыс. б/с, укрепления рубля, а также ослабления "бычьего" настроя внешних фондовых площадок после выхода в США слабой январской статистики ADP по рынку труда (число рабочих мест в частном секторе упало на 301 тыс. при прогнозах роста на 180-207 тыс.), что угрожает экономике стагфляцией в условиях растущей инфляции. Индекс МосБиржи просел ниже 3544 пункта, индекс РТС подрос к 1464 пунктов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре во вторник продолжили обмен мнениями по вопросам предоставления правовых гарантий обеспечения безопасности России в контексте письменной реакции США и НАТО на переданные им проекты международно-правовых соглашений. В Кремле заявили, что планов новых прямых переговоров между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом пока нет.

Кремль выразил обеспокоенность санкционной непредсказуемостью США, хотя у России есть планы по хеджированию рисков и минимизации последствий возможных рестрикций.

Министры ОПЕК+ проголосовали в среду за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте на 400 тыс. б/с. Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 2 марта. Тем временем, многие страны ОПЕК+ пока не смогли нарастить добычу до согласованного уровня, так что по факту альянс перевыполняет соглашение о сокращении нефтедобычи.

В четверг рынок акций РФ просел на фоне геополитической напряженности вокруг России и Украины, а также общемировой коррекции рынков после роста в условиях постепенного перехода центробанков к ужесточению монетарной политики; индекс МосБиржи откатился в район 3470 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний.

Совет директоров "НЛМК" (-1,1%) рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал 2021 года в размере 12,18 рубля на акцию (113% свободного денежного потока). Дивиденды за III квартал составили 13,33 рубля на акцию. Общий размер рекомендованных дивидендов за октябрь-декабрь составляет $0,9 млрд.

США готовы вести с РФ диалог по безопасности без предварительных условий, однако в условиях напряженности вокруг Украины этот процесс не даст эффекта, заявил представитель Госдепа Нед Прайс. Кремль заявил, что примет необходимые меры для обеспечения безопасности России в связи с планами США перебросить дополнительный воинский контингент в Восточную Европу, призвал Вашингтон не нагнетать напряженность.

Европейские индексы снижались на опасениях дальнейшего ужесточения денежной политики и на фоне инфляционных страхов. Цены производителей еврозоны ускорили рост в январе до 26,2% с 23,7% в декабре при ожиданиях роста до 26,1%.

Мировые рынки просели после слабых отчетов ряда крупных компаний в США, включая PayPal и Meta. Банк Англии повысил ключевую ставку до 0,5% с 0,25% годовых (ставка была повышена второй раз подряд впервые с 2004 года) и оставил объем программы выкупа гособлигаций на уровне 875 млрд фунтов. Европейский центральный банк (ЕЦБ) не стал менять основные ставки и объявил, что продолжит выкупать активы в рамках экстренной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) в первом квартале 2022 года более умеренными темпами, чем в предыдущем квартале, причем выкуп активов в рамках программы прекратится в конце марта 2022 года.

Европейские индексы акций упали после того, как глава ЕЦБ Кристин Лагард отказалась исключить повышение ставки в 2022 году. По ее словам, она не дает обещаний без определенных условий, и что многое будет зависеть от мартовского пересмотра макроэкономических прогнозов центробанка.

Компания OR Group (-14%) сообщила в четверг, что допущенный 20 января техдефолт по погашению выпуска облигаций БО-07 на сумму 592 млн рублей стал реальным. Также упали акции "Акрона" (-5,8%, до 13086 рублей) на новостях о дивидендах, размер которых разочаровал инвесторов (совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 240 рублей на акцию, общая сумма выплат - 8,8 млрд рублей, дата закрытия реестра акционеров - 9 марта).

В пятницу рынок акций РФ предпринял попытку роста вслед за раллировавшей нефтью (Brent поднималась выше $93 за баррель из-за ухудшения погоды в США), однако фактором риска оставалась сохраняющаяся геополитическая напряженность вокруг России и Украины, а также возросшие опасения более быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва США после выхода сильной статистики по рынку труда (число рабочих мест non-farm payrolls в январе выросло на 467 тыс., при прогнозах роста на 125-150 тыс.).

В итоге на мировых фондовых площадках возросли распродажи, индекс МосБиржи скатился к закрытию торгов в район 3470 пунктов после локального роста днем выше 3550 пунктов.

В Вашингтоне считают, что Россия может готовить фальшивые видеозаписи для создания повода для нападения на Украину, заявил на брифинге в четверг представитель Пентагона Джон Кирби.

Чистая прибыль ритейлера "Магнит" (+2,2%) по МСФО в IV квартале 2021 года выросла на 36,4% в годовом выражении, до 15,17 млрд рублей, что оказалось чуть ниже прогноза "Интерфакса" в 15,75 млрд рублей. Однако превысили ожидания EBITDA (+40,5%) и рентабельность EBITDA (7,4% против 7% годом ранее).

В период с 24 по 28 января среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции "Акрона" (+16%), "Мечела" (+11%), "Селигдара" (+11%); хуже рынка оказались бумаги OR Group (-23%), ПАО "Группа Позитив" (-7%), "ФосАгро" (-5%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе по-прежнему будут определять геополитические новости, статистика из США, корпоративные события и решение ЦБ РФ 11 февраля по ставке (ожидается рост до 9,5% годовых). Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3400-3600 пунктов, для индекса РТС - 1350-1550 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".