Цены евробондов РФ за неделю подросли в рамках коррекции благодаря снижению геополитических рисков

Москва. 4 февраля. Котировки российских еврооблигаций за неделю умеренно подросли в рамках коррекции благодаря локальному снижению геополитических и санкционных рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, снизились в цене за пять дней, что в итоге привело к заметному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

После сильного ценового падения еврооблигаций РФ, отмечавшегося всю вторую половину января, в понедельник ситуация на рынке выглядела более стабильной, хотя некоторое доминирование продавцов, преимущественно в "длинном" сегменте, все еще сохранялось. И если ранее основным фактором давления на котировки отечественных евробондов были геополитические риски, то на этот раз умеренное снижение цен в основном было продиктовано негативной динамикой базовых активов на ожиданиях скорого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом США.

Улучшение настроений в секторе валютных гособлигаций России произошло 1 февраля благодаря как возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы, так и снижению геополитической напряженности вокруг России. Доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за день на 10 базисных пунктов - до 4,26% годовых. На долговых рынках развивающихся стран во вторник доминировали позитивные настроения, в частности, процентные ставки десятилетних евробондов Мексики, Бразилии, Саудовской Аравии снизились на 1-3 базисных пункта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре во вторник продолжили обмен мнениями по вопросам предоставления правовых гарантий обеспечения безопасности России в контексте письменной реакции США и НАТО на переданные им проекты международно-правовых соглашений. "Министр акцентировал императивный характер наших требований о добросовестном следовании обязательству всех стран ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, включая нерасширение НАТО и неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ", - говорилось в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства. "Обсуждены возможности дальнейшей работы по гарантиям безопасности с учетом имеющихся предложений, которые продолжают изучаться", - отмечалось в сообщении.

При обсуждении ситуации на Украине Лавров призвал "вместо нагнетания агрессивной риторики и накачки ВСУ различными видами вооружений использовать влияние США на украинские власти для принуждения их к полноформатному выполнению Минских договоренностей", заявили в МИД РФ.

Заметный скачок цен российских еврооблигаций вверх произошел в середине недели благодаря снижению геополитических рисков. При этом американские казначейские обязательства не продемонстрировали ярко выраженной динамики, что в итоге привело к существенному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. Пятилетний CDS на российский долг опустился ниже 200 пунктов.

Наибольший ценовой рост показали "длинные" выпуски - их котировки выросли за день на 4-4,5 процентного пункта; при этом среднесрочные выпуски евробондов РФ подорожали на 1-2 процентных пункта. Этому способствовали как примирительные заявления, так и объявленное накануне "Газпромом" увеличение прокачки газа через Украину. А это уже не только словесные интервенции, но и реальные действия, свидетельствующие о том, что есть какое-то движение в сторону компромисса.

В четверг на рынок российских еврооблигаций вернулись продавцы вслед за ростом базовых процентных ставок как в США, так и Европе в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики мировыми Центробанками. Доходность облигаций с погашением в 2047 году выросла за день на 8 базисных пунктов - до 4,5% годовых, а выпуска "Россия-29" - на 3 базисных пункта, до 3,94% годовых. В целом на глобальных долговых рынках отмечался повсеместный рост процентных ставок, в частности доходности десятилетних бумаг развивающихся стран увеличились за день в пределах 8 базисных пунктов, доходность десятилетних US Treasuries выросла на 5 базисных пунктов, до 1,83% годовых. Облигации большинства европейских стран прибавили в доходности 7-14 базисных пунктов, Великобритании - 11 пунктов, до 1,36% годовых.

Важными событиями для долговых рынков стали заседания ЕЦБ и Банка Англии, при этом последний повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов и рынок ждет, что к сентябрю ставка вырастет с текущего уровня еще на 0,5-1,5 процентного пункта. Европейский ЦБ ставку оставил на текущем уровне, но в комментариях руководства регулятора был дан четкий сигнал на то, что в ближайшее время монетарная политика, скорее всего, будет ужесточаться для борьбы с инфляцией.

Банк Англии по итогам февральского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 0,5% с 0,25% годовых, как и ожидали аналитики и экономисты. Таким образом, ставка была повышена второй раз подряд впервые с 2004 года. Решение поднять ставку было принято на фоне растущей инфляции. Как отмечается в пресс-релизе, "инфляция, как ожидается, продолжит расти в ближайшие месяцы, приблизившись к 6% в феврале и марте". Кроме того, члены Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC) единогласно приняли решение о том, что Банк Англии должен прекратить реинвестировать поступления от погашаемых гособлигаций. Это соответствует намерению регулятора сокращать объемы бумаг постепенно и предсказуемым образом.

Европейский центральный банк (ЕЦБ), сохранивший в четверг неизменными все ставки, по-прежнему готов скорректировать все инструменты в случае необходимости, чтобы добиться стабилизации инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе, говорится в сообщении регулятора. Базовая процентная ставка по кредитам была оставлена на нулевом уровне, ставка по депозитам - на уровне минус 0,5%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25% годовых. ЕЦБ продолжит выкупать активы в рамках экстренной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) в первом квартале 2022 года более умеренными темпами, чем в предыдущем квартале, причем выкуп активов в рамках программы прекратится в конце марта 2022 года. Поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP ЕЦБ будет реинвестировать как минимум до конца 2024 года.

Вместе с тем в последний день недели котировки российских еврооблигаций возобновили рост, в то время как US Treasuries снизились в цене после публикации "сильных" данных по рынку труда за январь. Так, согласно данным министерства труда США, количество рабочих мест в экономике страны в январе увеличилось на 467 тыс. Согласно пересмотренным данным, в декабре показатель вырос на 510 тыс., а не на 199 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в январе поднялась до 4% по сравнению с 3,9% в декабре. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в январе на 125 тыс., при этом не прогнозировали изменения уровня безработицы. Неожиданно резкое увеличение числа рабочих мест в стране произошло, несмотря на предупреждения властей о том, что темпы роста могут оказаться очень низкими из-за распространения нового штамма COVID-19 "омикрон" и высокого уровня заболеваемости.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 2,2%, до 120,78% от номинала (их доходность снизилась на 16 базисных пунктов - до 4,38% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 2,4%, до 115,53% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 30 пунктов и составил 253 базисных пункта). Евробонды РФ с погашением в 2047 году прибавили в цене 1,2%, подорожав до 111,24% от номинала (их доходность снизилась на 8 базисных пунктов, до 4,5% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в стоимости на 1,4% - до 101,94% от номинала (доходность снизилась на 29 базисных пунктов и 4 февраля составила 3,85% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за неделю на 1,2%, до 103,96% от номинала (их доходность снизилась на 30 базисных пунктов, до 3,74% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла по итогам пяти дней на 0,05%, составив 108,1% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 19 пунктов и составил 254 базисных пункта).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 0,37%, до 104,39% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 39 пунктов и составил 112 базисных пунктов).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне прогнозируемой стабилизации ситуации на мировых долговых рынках, а также локального снижения геополитических рисков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Участники рынка будут внимательно следить как за данными о росте инфляции, так и за статистикой распространения нового штамма COVID-19 и за новыми антиковидными ограничениями в различных странах мира, что в дальнейшем будет влиять на принятие мировыми Центробанками решений о темпах ужесточения денежно-кредитной политики.