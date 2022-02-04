Акции Pfizer, Walt Disney и Coca-Cola будут интересны на следующей неделе - BCS Express

Акции Pfizer, Walt Disney и Coca-Cola будут интересны на следующей неделе, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

"Фармацевтическая компания Pfizer Inc. представит отчетность во вторник, 8 февраля, - отмечает аналитик. - Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,87. Это подразумевает рост на 106% (г/г). С середины декабря акции движутся в рамках нисходящего канала. Бумаги уперлись в его верхнюю границу. При пробое 50-дневной скользящей средней ($55) они могут отправиться к $60. Негативный сценарий - провал ниже $52 и спуск к $49".

Медиакомпания Walt Disney Co. представит отчетность в среду, 9 февраля. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,79. Это подразумевает рост на 30% (г/г). "Позитивный сценарий - при прохождении $145-148 бумаги могут закрепиться выше статического сопротивления и 50-дневной скользящей средней и отправиться к $160", - указывает Холоденко.

Coca-Cola Co. представит отчетность в четверг. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $0,41. Это подразумевает снижение на 12,5% (г/г). "Акции прорвали сопротивление $60 и обновили максимум этого года, - констатирует эксперт BCS Express. - При продолжении позитивного импульса бумаги могут отправиться к $64,2 - это уровень 61,8% проекции Фибоначчи от волны роста с декабря по середину января. При провале ниже $60 бумаги могут упасть к $57".

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