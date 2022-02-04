Вероятна консолидация рубля в диапазоне 75-76 руб./$1 до середины весны - Банк "Открытие"

Вероятна консолидация рубля в диапазоне 75-76 руб./$1 до середины весны, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Последние пять торговых сессий стали позитивными для российского валютного рынка. Несмотря на всплеск геополитической напряженности в середине прошлой недели, улучшение геополитического фона привело к продолжительному отскоку российской валюты. На этой неделе рубль укрепился к доллару еще на 2,5%. Хотя в течение недели он подскакивал до максимума с ноября 2020 года (80,40 рублей за доллар), не взирая на поддержку со стороны приостановленных интервенций Банка России, с момента, когда появились сигналы снижения напряженности, рубль продолжает укрепляться и в настоящий момент торгуется в коридоре 76-77 руб/$1", - пишет Петроневич.

По мнению эксперта, в настоящий момент геополитическая премия, накопившаяся с начала декабря 2021г, оценивается в 6-8%, и в отсутствие геополитических рисков курс доллара мог бы составить от 71 до 72 руб/$1. При этом весьма вероятно укрепление рубля до этого уровня под воздействием рекордных поступлений экспортной выручки в отсутствие компенсирующих интервенций Банка России и в случае резкой разрядки конфликта, полагает аналитик банка.

Петроневич обращает внимание на шаги со стороны США, включающие разработку законопроектов о дополнительных санкциях, переброску сил НАТО и предложение назначить вакантное с 2009г место посла на Украине Бриджет Бринк, ранее занимавшей аналогичные должности в Тбилиси и Белграде накануне военных конфликтов в Югославии и Грузии, что практически исключает сценарий разрядки.

Эксперт банка полагает, что с большой вероятностью геополитическая неопределенность и "качели" на рынке в ближайшее время - с перерывом на Олимпиаду - сохранятся, и заметного укрепления рубля можно ждать ближе к лету. До середины весны Петроневич ожидает сохранения курса на уровнях 75-76 руб/$1.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.