Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ConocoPhillips, оценивая финансовые результаты компании за IV кв. 2021г как умеренно-положительные, сообщается в обзоре инвестбанка.

"Мы оцениваем вышедшие результаты как умеренно положительные для динамики котировок в краткосрочной перспективе. Основные планы на нынешний год: 1) производство 1,8 мбс в нефтяном эквиваленте (+15% г/г); 2) повышение плановых выплат акционерам с $7 млрд до $8 млрд; 3) увеличение капзатрат на 35% г/г до $7,2 млрд. Кроме того, компания объявила стандартный квартальный дивиденд в размере $0,46 на акцию ("отсечка" 14 февраля) и второй специальный квартальный дивиденд в размере $0,30 ("отсечка" 31 марта). Общая дивидендная доходность за квартал составит 0,8%. Наш рейтинг по акциям ConocoPhillips - "покупать", однако ввиду недавнего повышения котировок потенциал роста до целевой цены ($97 за акцию) сейчас незначительный (7%)", - отмечает аналитик Кирилл Бахтин.

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