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04 февраля 2022 года 15:45

Рубль днем укрепляется к доллару и евро после падения накануне и благодаря активно дорожающей нефти

Москва. 4 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после падения накануне и благодаря ценам на нефть, обновившим семилетние максимумы.

Курс доллара США составил 75,81 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 63,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,03 руб./EUR1, подешевев на 27 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 47,2 копейки - до 80,86 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 59,92 копейки, до 76,0509 руб./$1, и увеличил курс евро на 55,53 копейки, до 87,1163 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на дневных торгах благодаря позитивным сигналам с внешних рынков, снижению геополитической напряженности вокруг России, а также благодаря активно дорожающей нефти, цены на которую обновили семилетние максимумы. Инвесторы рассчитывают на продолжение деэскалации ситуации вокруг Украины и в этой связи позитивно оценили новости о предстоящих в Москве двусторонних переговорах Владимира Путина с Эмманюэлем Макроном и Путина с Олафом Шольцем.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в понедельник, 7 февраля, проведут переговоры в Москве, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Путин и Макрон договорились о том, что Макрон будет в понедельник в Москве. В понедельник будут переговоры российско-французские. И будет совместная пресс-конференция", - заявил Песков журналистам в пятницу.

Кроме того, Песков подтвердил, что позднее состоится визит в Россию канцлера ФРГ Олафа Шольца. Переговоры президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем пройдут 15 февраля в Москве. "Действительно, 15 (февраля) будет визит господина Шольца в Москву. Это тоже субстантивные переговоры двусторонние, за которыми потом последует пресс-конференция", - сказал Песков.

Трейдеры продолжают оценивать результаты заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и вероятность ужесточения в обозримом будущем его денежно-кредитной политики.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард отказалась исключить повышение ставки в 2022 году в ходе пресс-конференции после состоявшегося в четверг заседания. Она предупредила, что темпы роста потребительских цен, достигшие исторических максимумов в январе и декабре, могут остаться повышенными в течение более продолжительного периода, чем ожидалось ранее.

При этом она выразила надежду, что инфляция начнет постепенно замедляться в ходе 2022 года. На вопрос, готова ли Лагард повторить сказанную два месяца назад фразу о низкой вероятности повышения ставок в 2022 году, глава ЕЦБ ответила, что она не дает обещаний без определенных условий, и что многое будет зависеть от мартовского пересмотра макроэкономических прогнозов центробанка.

В пятницу рынки ждут данных о безработице в США в январе, которые министерство труда страны обнародует в 16:30 МСК.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в пятницу днем и в ходе торгов обновили семилетние максимумы после того, как стоимость Brent и WTI поднялась выше $92 за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу выросла на 1,95% - до $92,89 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 2,07% - до $92,14 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку продолжают оказывать опасения недостаточного предложения на фоне активно восстанавливающегося спроса. Факторами риска для предложения являются геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также тот факт, что многие страны ОПЕК+ до сих пор не смогли увеличить добычу до согласованного уровня.

"Определенную поддержку рублю оказывают вновь выросшие выше $90 за баррель фьючерсы Brent, а усилившаяся санкционная риторика пока не оказывает особо сильного влияния на рубль. Важно также отметить существенное укрепление евро вчера по итогам заседания ЕЦБ - на этом фоне курс пары "евро-рубль" вчера вырос более чем на 1,50%. Сегодня, помимо геополитических новостей, для динамики курса "доллар-рубль" будет важна публикация январской трудовой статистики в США - если данные будут свидетельствовать о существенной слабости рынка труда, то доллар продолжит слабеть, а курс пары "доллар-рубль" сегодня вновь попробует закрепиться ниже 76 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Подспорьем для рубля служит обстановка на рынке нефти, где Brent торгуется на новых максимумах с 2014 года в районе отметки 92 доллара за баррель на крепнущих ожиданиях формирования дефицита мирового предложения. На этом фоне реализация подъема к отметке 100 долларов становится все более вероятной. Несмотря на такую картину, потенциал дальнейшего укрепления рубля остается ограниченным прежде всего в силу сложной геополитической обстановки. Здесь события по-прежнему развиваются не лучшим образом. Согласно последним сообщениям, Штаты обвинили Россию в подготовке предлога для вторжения на Украину, используя фейковое видео с жертвами среди населения востока Украины. В посольстве РФ не удивились подготовке такого сценария, свойственного для Вашингтона", - полагает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка опустились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного поднялись относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок понизились на 2 базисных пункта (б.п.) каждая - до 8,48% и 8,7% годовых. Ставка на срок 1 месяц, напротив, увеличилась на 2 б.п. - до 9,13% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 3 б.п. - до 10,15% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 1 б.п. - до 10,24% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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