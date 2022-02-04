Sber CIB обновил топ иностранных акций, имеющих листинг на Мосбирже

Название компании Рыночная цена, руб. Потенц. рост на 12 мес., % Activision Blizzard 6052 20 Amazon.com Inc. 240605 31 ConocoPhillips 6965 9 Fiserv Inc. 8146 22 General Motors 4071 45 Merck & Co. 6056 16 Meta Platforms 18224 40 Microchip Technology 5685 30 PayPal Holdings 9528 56 Salesforce.com Inc. 16309 53 ServiceNow Inc. 42989 23 Walt Disney Co. 10733 37 Zimmer Biomet 9295 27

Аналитики Sber CIB обновили топ-список иностранных акций, имеющих листинг на Московской бирже, сообщается в комментарии инвестбанка. В пятницу цены на нефть превысили $92 за баррель впервые с 2014 года. На этом фоне котировки акций ConocoPhillips обновили исторический максимум и достигли целевой цены. Аналитики полагают, что в краткосрочной перспективе рост акций может продолжиться. После окончания торгов в четверг Amazon опубликовала финансовый отчёт за IV квартал 2021 года с неожиданно высокими финансовыми показателями: чистая прибыль на акцию составила $27,75, тогда как аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали лишь $3,77, отмечается в комментарии. Meta Platforms, напротив, разочаровала инвесторов. Котировки акций компании рухнули на 26,4% на торгах в четверг, так как финансовые результаты и прогнозы на текущий год не оправдали ожиданий аналитиков. Эксперты Sber CIB полагают, что реакция участников рынка была чрезмерной: расхождение фактических результатов с консенсус-прогнозами не превысило 10%. В 2018 году компания также испытывала трудности, однако с тех пор котировки её акций не раз обновляли исторические максимумы. PayPal - ещё одна компания, котировки акций которой рухнули на 24,6% в среду. Финансовые результаты PayPal за IV квартал в целом соответствовали ожиданиям, однако прогноз на I квартал 2022г оказался значительно ниже оценок аналитиков. Аналитики инвестбанка считают реакцию рынка на результаты избыточной и обращают внимание на то, что компания развивает бизнес в сфере криптоплатежей. Текущий топ-список иностранных акций на Московской бирже:Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.