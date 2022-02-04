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Главная / Мнения аналитиков / Индекс S&P 500 проведет торги пятницы, вероятно, в диапазоне 4470-4520п - "Фридом Финанс"
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04 февраля 2022 года 15:31
Индекс S&P 500 проведет торги пятницы, вероятно, в диапазоне 4470-4520п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, вероятно, в диапазоне 4470-4520 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "S&P 500 снижается к уровню 200-дневной скользящей средней, в районе которой находится ближайшая поддержка для индекса широкого рынка. RSI опускается ниже нейтрального значения. Индикатор MACD указывает на краткосрочное восстановление позиций "быков", однако не подтверждает разворота тренда", - указывают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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.04 февраля 2022 года 19:03
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Москва. 4 февраля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после падения накануне и благодаря ценам на нефть, обновившим семилетние максимумы. читать дальше
.04 февраля 2022 года 15:11
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $169 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,6%, стоп-приказ: $143,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Учитывая сильные позиции холдинга... читать дальше
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