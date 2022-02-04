Индекс S&P 500 проведет торги пятницы, вероятно, в диапазоне 4470-4520п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, вероятно, в диапазоне 4470-4520 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 снижается к уровню 200-дневной скользящей средней, в районе которой находится ближайшая поддержка для индекса широкого рынка. RSI опускается ниже нейтрального значения. Индикатор MACD указывает на краткосрочное восстановление позиций "быков", однако не подтверждает разворота тренда", - указывают аналитики.

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