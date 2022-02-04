Котировки нефти стабилизируются у отметки $91,5/барр. до конца недели - Sber CIB

Котировки нефти, скорее всего, стабилизируются у отметки $91,5 за баррель Brent до конца недели, полагает аналитик Sber CIB Михаил Шейбе.

"Утром в пятницу Brent подорожала еще больше - до $91,5/барр. Инвесторы ждут январских данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США и еженедельного отчета Baker Hughes по действующим буровым установкам. На наш взгляд, в пятницу цены на нефть останутся у отметки $91,5/барр., т. к. данные Baker Hughes, вероятно, покажут, что холодная погода негативно влияет на активность в нефтяной отрасли, но статистика по занятости, скорее всего, будет слабее прогнозов", - пишет аналитик инвестбанка.

По мнению Шейбе, в январе вряд ли стоит ожидать значительного роста занятости, поскольку число заражений омикрон-штаммом коронавируса составляло около 800 тыс. в день, что в пять раз быстрее, чем распространение дельта-штамма на пике. В январе наблюдалось массовое отсутствие сотрудников на рабочих местах и многие бизнесы остановили работу.

"Все это также негативно сказалось на спросе на моторное топливо. В итоге мы пересмотрели свои прогнозы, хотя раньше предполагали, что занятость будет расти, поскольку после периода праздников у американцев сократилась финансовая "подушка". Впрочем, на наш взгляд, этот фактор снова станет актуален, после того как в феврале пойдет на спад волна омикрон-штамма", - полагает эксперт.

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