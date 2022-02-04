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04 февраля 2022 года 11:46

Рынок акций РФ утром отскочил выше 3500п по индексу Мосбиржи вслед за нефтью

Москва. 4 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу отскочил вверх вслед за раллировавшей нефтью (Brent превысила $91 за баррель), однако фактором риска остается сохраняющаяся геополитическая напряженность вокруг России и Украины; индекс Мосбиржи превысил рубеж 3500 пунктов, отыграв большую часть падения накануне.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3523,5 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1459,11 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,3%.

Доллар просел до 76,05 рубля (-0,4 рубля).

Газета The New York Times со ссылкой на анонимные высокопоставленных представителей властей США утверждает, что Соединенные Штаты получили разведданные о том, что РФ планирует сымитировать нападение украинских военных для создания предлога для вторжения на Украину. По словам представителей американских властей, Россия, используя эту видеозапись, обвинит Украину в "геноциде" и тем самым оправдает нападение на Украину.

В Вашингтоне считают, что Россия может готовить фальшивые видеозаписи для создания повода для нападения на Украину, заявил в четверг на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

Подорожали акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,1%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "Магнита" (+1,5%), "Московской биржи" (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +1,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +0,8% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,2%).

Чистая прибыль ритейлера "Магнит" (MOEX: MGNT) по МСФО в IV квартале 2021 года выросла на 36,4% в годовом выражении, до 15,17 млрд рублей, сообщила компания. Ее результат оказался несколько ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" (15,75 млрд рублей). EBITDA "Магнита" в октябре-декабре увеличилась на 40,5% (до 40,167 млрд рублей), рентабельность EBITDA составила 7,4% против 7% годом ранее. Эти показатели оказались выше прогноза (39,035 млрд рублей и 7,2% соответственно). Выручка "Магнита" увеличилась на 33,7%, до 544,552 млрд рублей.

По словам ведущего аналитика "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, индекс МосБиржи старается отыграть потери предыдущих дней. Ближе к публикации данных по американской безработице (16:30 МСК) рынок стабилизируется, а затем будет реагировать на статистику из США. Безработица могла остаться на уровне 3,9% в январе, а число новых рабочих мест составить лишь 155 тыс. Закроет день отчет Baker Hughes по активным буровым в США.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, российские акции растут на внешнем позитиве, недавний откат стал реакцией на упавшую Америку, причем никакого панического бегства из российских бумаг не было, что подтверждается небольшими оборотами торгов. В США состоялась вполне логичная коррекция после 5 сессий уверенного роста.

В пятницу спекулянты закрыли короткие позиции и начали осторожные покупки, которые могут продолжиться до вечера. Неплохой потенциал роста есть у акций "Роснефти", которая больше других российских нефтяных компаний выиграет от роста уровня добычи России в рамках квот ОПЕК+, считает аналитик.

Однако увлекаться покупками очень опасно, велика вероятность того, что российский рынок акций начал формировать вторую волну снижения. Кроме того, политическая ситуация не способствует в пятницу активному переносу "лонгов", тем более с "плечами", через выходные. Нет уверенности и в продолжении роста нефти. Пока нефтяные трейдеры в качестве причин активизации покупок нашли такой повод, как холода в Америке, неспособность стран ОПЕК+ полностью выбрать установленный объем квот на добычу и низкий уровень добычи в Штатах. Но это драйверы временные и не очень надежные. При уходе нефти Brent выше $95 за баррель резко возрастет желание не только зафиксировать прибыль, но и открыть "шорты" по ней, полагает Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи постарается закрепиться выше отметки 3500 пунктов, поддержку оказывает хорошая квартальная отчетность "Магнита".

В Европе индексы акций накануне завершили торги резким снижением после того, как председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард отказалась исключить повышение ставки в 2022 году. На вопрос, готова ли Лагард повторить сказанную два месяца назад фразу о низкой вероятности повышения ставок в 2022 году, глава ЕЦБ ответила, что она не дает обещаний без определенных условий, и что многое будет зависеть от мартовского пересмотра макроэкономических прогнозов центробанка.

В США индексы акций в четверг снизились на 1,5-3,7%, откат произошел впервые за 5 сессий. Лидировал в падении Nasdaq (-3,7%) из-за упавших акций Meta (SPB: FB) (-26,4%). Капитализация владельца Facebook и Instagram упала максимально за одну сессию за всю историю торгов акциями американскими компаниями - на $232,02 млрд, сообщило издание Barron's.

Meta в четвертом квартале 2021 года сократила чистую прибыль на 8%, до $3,67 на акцию. Эксперты ожидали показатель на уровне $3,85 на акцию. Компания также дала слабый прогноз на текущий квартал.

Между тем, в пятницу выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,2%, Китай продолжает отдыхать в связи с празднованием Нового года по лунному календарю), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,3-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,1%).

Объем заказов промышленных предприятий Германии в декабре вырос на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке на азиатской сессии в пятницу цены продолжают подъем после скачка накануне вечером (Brent превысила $91 за баррель) на фоне ухудшения погоды в Техасе.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $91,66 за баррель (+0,6% и +1,8% в четверг), мартовская цена WTI - $90,9 за баррель (+0,7% и +2,3% накануне).

Поддержку нефтяному рынку продолжают оказывать опасения недостаточного предложения на фоне активно восстанавливающего спроса. Факторами риска для предложения являются геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также тот факт, что многие страны ОПЕК+ до сих пор не смогли увеличить добычу до согласованного уровня.

Тем временем обильные снегопады в США также поддерживают цены на нефть, поскольку в Штатах возрастает спрос на топливо для отопления домов и предприятий.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+16,5%), акции ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+6,3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+5,1%), расписки "Софтлайн" (+3,3%), бумаги "ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+3%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+2,9%).

Подешевели бумаги OR Group (MOEX: ORUP) (-4,4%). Компания OR Group сообщила в четверг, что допущенный 20 января техдефолт по погашению выпуска облигаций БО-07 на сумму 592 млн рублей стал реальным.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 23,8 млрд рублей (из них 7,42 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,51 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,49 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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