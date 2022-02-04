Рубль будет торговаться в диапазонах 76-77 руб./$1, 87-88 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, возможно, будет торговаться в диапазонах 76-77 руб./$1, 87-88 руб./EUR1 на следующей неделе, полагает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов.

"Повестка предыдущей и текущей недели была занята заявлениями США о грядущем вторжении России на Украину, что самым прямым образом отражалось на курсе доллара к рублю. Если на прошлой неделе градус накала достиг апогея и доллар подскочил до отметки в 80 рублей, а потом также быстро откатился назад, то на текущей неделе рубль стабильно укреплялся на фоне растущей с начала года нефти, находящийся на локальных максимумах, и опустился ниже 76 руб./1$ в процессе торгов. При этом заявления США касательно конфликта России и Украины может быть восприняты как попытки отодвинуть запуск Северного Потока-2", - отмечает эксперт.

На взгляд Зотова, остается актуальным вопрос: пойдет ли Центробанк на установление в 2022г двузначной ключевой ставки, однако то, станет ли она выше 10%, будет зависеть от данных по инфляции.

"Ожидания от повышения ключевой ставки способствуют укреплению рубля. Накануне Банк Англии повысил ключевую ставку, и уже долгое время в США идут обсуждения необходимости сворачивания мягкой денежно-кредитной политики, так как инфляция и в Америке и в еврозоне находится на рекордно высоком уровне. В свою очередь, переход к ужесточению ДКП в США приведет к укреплению доллара на мировых рынках и, как следствие, к ослаблению рубля", - полагает Зотов.

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