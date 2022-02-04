Акции Eli Lilly, скорее всего, будут торговаться среднесрочно в диапазоне $225-275 - BCS Express

Акции Eli Lilly and Co., скорее всего, будут торговаться в диапазоне $225-275 за штуку в среднесрочной перспективе, полагает эксперт BCS Express Евгений Калянов.

"Ожидаем умеренного роста котировок бумаг Eli Lilly, которому способствуют дивидендная доходность в 1,56% и спрос на продукцию компании. Риск в том, что спрос может сокращаться из-за новых штаммов коронавируса, от которых препараты Eli Lilly пока малоэффективны. Также давление на стоимость акций может оказывать политика повышения ставок ФРС. С высокой степенью вероятности, котировки бумаг эмитента в среднесрочной перспективе будут находиться в диапазоне $225-275", - указывает аналитик инвестиционной компании.

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