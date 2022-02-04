Цена акций Honeywell, вероятно, будет снижаться в ближайшие месяцы - BCS Express

Котировки акций Honeywell International, вероятно, будут снижаться в ближайшие месяцы, говорится в комментарии BCS Express.

"Учитывая смешанные результаты отчетности промышленного конгломерата Honeywell за 2021 год и то, что компании не удается преодолеть снижающиеся прогнозы отраслевых аналитиков по выручке, котировки акций эмитента скорее продолжат снижение в ближайшие месяцы. Ожидаем достижение уровня поддержки на уровне $184 за штуку", - пишет эксперт инвестиционной компании Евгений Калянов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.