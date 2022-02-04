BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Micron Technology с целью $92

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Micron Technology Inc. с целью $92 за штуку" с горизонтом инвестирования 4 месяца. Цена входа: от $83,5, потенциальная доходность: 10,2%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперт Оксана Холоденко указывает на следующие факторы привлекательности акций компании:

- Январская просадка акций создала интересную возможность для покупок. В районе $76 по бумагам Micron проходит уровень поддержки. Акции начали отскакивать от него. При прохождении $88 бумаги могут протестировать $92.

- По заявлению руководства Micron Technology, ожидается сильный финансовый 2022г из-за роста цен на полупроводники. Согласно прогнозу Refinitiv, в ближайшие 12 мес. прибыль на акцию может вырасти на 41,4%, а выручка - на 20,3%.

- Общий драйвер роста для отрасли в целом - развитие технологий виртуальной реальности, интернета вещей, центров обработки данных, облачных технологий, электромобилей и 5G. На мобильное направление бизнеса Micron приходится 25% выручки предприятия. Смартфоны с технологией 5G использует на 50% больше чипов DRAM и вдвое больше NAND. Поставки таких девайсов могут увеличиться на 40% в 2022г.

- Недооценка по мультипликаторам относительно медианных значение по группе сопоставимых компаний.

- Медианный таргет аналитиков на 12 мес. - $110. Это предполагает примерно 32% потенциал роста от уровня четверга, 03.02.22.

- Исторически не очень высокая волатильность бумаг по сравнению с общим рынков. Бета бумаг за 5 мес. составляет 1,2. В среднем это означает, что при росте S&P 500 на 1% бумаги растут на 1,2%. При падении ситуация в противоположную сторону.

На взгляд Холоденко, ключевыми рисками являются высокая конкуренция в индустрии, нападки регуляторов и общий риск снижения рынка США

Micron Technology - американская корпорация, известная своей полупроводниковой продукцией, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND. Компания занимает около 5% на рынке полупроводников.

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