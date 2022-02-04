Акции НЛМК - привлекательная дивидендная история - "Открытие Инвестиции"

Акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) являются привлекательной дивидендной историей на российском фондовом рынке, считает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

"Совет директоров "НЛМК" рекомендовал дивиденды за 4К21 в размере 12,18 рублей на одну акцию (113% от FCF). C учетом ранее объявленных дивидендов за 1-3 кварталы 2021 года, дивиденды за 12 месяцев 2021 года могут составить 46,84 рублей на акцию. В настоящий момент дивидендная доходность акций "НЛМК" из расчета всех выплаченных за последние 12 месяцев дивидендов составляет 19,5%. Прогнозная дивидендная доходность на 2022 год - около 20%", - отмечает эксперт в комментарии.

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