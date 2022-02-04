Рубль может укрепиться до 76 руб./$1 к концу февраля - Инвестбанк Синара

Рубль может укрепиться до 76 руб./$1 к концу февраля, если прекратится обусловленный бегством от риска отток средств из российских активов, полагает эксперт "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Минфин России с 7 февраля по 4 марта направит 634,7 млрд руб. на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила, - напоминает аналитик. - Важно отметить, что эти операции будут проводиться вне рынка. С 24 января ЦБ РФ поставил покупки на открытом рынке на паузу. Это означает, что ЦБ РФ не станет отражать указанные операции путем покупки долларов: это будет просто перераспределение средств между рублевыми и валютными счетами Минфина в ЦБ РФ".

По мнению Коныгина, отсутствие спроса на валюту со стороны ЦБ в этом месяце создает дополнительное валютное предложение в банковской системе (634,7 млрд руб. или $8,3 млрд), которое может сгладить спекулятивный спрос на валюту со стороны нерезидентов. В последнее время они значительно сократили позиции в российских акциях, облигациях и валютных свопах. Это привело к скачку конверсионных операций из рублей в доллары на спотовом рынке, оказывая давление на курс российской валюты.

"Мы не знаем, когда ЦБ РФ вернется к покупкам валюты на открытом рынке. Исторически паузы длились 3-4 месяца. Мы уверены, что на пресс-конференции 11 февраля председатель ЦБ РФ прокомментирует это событие. В целом дополнительное предложение иностранной валюты - положительный фактор для рубля. На конец месяца он может достичь отметки76 руб./$1 при условии, что прекратится обусловленный бегством от риска отток средств из российских активов", - прогнозирует эксперт инвестбанка.

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