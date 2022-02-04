Рубль будет торговаться в диапазоне 76-77,5 руб./$1 в пятницу - "Альфа-Капитал"

Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 76-77,5 руб./$1 и на уровне 86-88 руб./EUR1, отмечается в комментарии "Альфа-Капитала".

"Курс российского рубля в четверг снизился в парах с иностранными валютами. По итогам торгов курс доллара составил 76,44 руб. (+0,30 руб.), курс евро - 87,30 руб. (+1,15 руб.). Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру пятницы подрастает на 0,45% и составляет $91,52 за баррель. Ухудшение внешнего фона заставило рубль остановиться в укреплении, дополнительное давление оказало ралли пары евро/доллар на мировом валютном рынке. На открытии торгов в пятницу, 4 февраля, российский рубль движется без единой динамики в парах с мировыми валютами. Российская валюта может в течение дня двигаться в диапазоне 76-77,5 руб. в паре с долларом и на уровне 86-88 руб. в паре с европейской валютой", - отмечает старший трейдер Владислав Силаев.

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