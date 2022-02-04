Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в Европе и США:

- Ожидается официальная статистика по рынку труда в США за январь, в том числе по количеству занятых вне сельского хозяйства, декабрьские данные по заказам в промышленности Германии и по розничным продажам в еврозоне.

- В США Baker Hughes представит данные по числу действующих буровых установок.

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