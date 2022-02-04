Укрепление рубля может продолжиться до момента возобновления покупки валюты ЦБР - BCS Express

Укрепление курса рубля к доллару может продолжиться до момента возобновления покупки валюты Банком России, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Несмотря на рекордный месячный план по покупке валюты, объявленный Минфином в четверг (с 7 февраля по 4 марта он должен совершить операции в рамках бюджетного правила на 634,7 млрд руб.), фактического давления на рубль в феврале может не быть до возобновления операций со стороны Банка России. Но чем дольше продолжается эта пауза, тем больше валюты в будущем придется докупать сверх нормы, усиливая тем самым давление на курс. Пока продолжается пауза в покупках, курс USD/RUB может преимущественно снижаться из-за огромных объемов валютного предложения со стороны экспортеров. Но после возврата ЦБ на рынок наблюдаемая сейчас фаза укрепления рубля с высокой вероятностью приостановится, особенно если не будет наблюдаться признаков деэскалации геополитической напряженности", - пишет аналитик инвестиционной компании в комментарии.

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