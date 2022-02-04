Цена нефти может уйти выше $92/барр. на торгах в пятницу - ПСБ

Стоимость нефти марки Brent может уйти выше уровня в $92 за баррель на торгах в пятницу под действием крепнущего евро, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Прохождение указанного уровня технически может открыть цели в районе $96-98 за баррель, отмечает эксперт.

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