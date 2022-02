WTI превысила $90 за баррель впервые с 2014г

Фондовые индексы США завершили торги в четверг в минусе. Рынки акций АТР растут в пятницу. Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в ходе торгов в пятницу.

Индекс Nasdaq Composite, в расчёт которого входят в основном акции крупнейших технологических компаний, снизился больше остальных. Его тянули вниз бумаги Meta Platforms (SPB: FB) (ранее Facebook), которые подешевели на 26,39%. Капитализация владельца Facebook и Instagram упала максимально за одну сессию за всю историю торгов акциями американскими компаниями - на $232,02 млрд, сообщило издание Barron's.

Meta в четвертом квартале 2021 года сократила чистую прибыль на 8%, до $3,67 на акцию. Эксперты ожидали показатель на уровне $3,85 на акцию. Компания также дала слабый прогноз на текущий квартал.

"Разочаровывающие результаты и неясный прогноз Meta омрачили настроения рынка и вызвали беспокойство инвесторов относительно других компаний технологического сектора", - отметил аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелинста.

Эксперт JPMorgan Дуг Амут ухудшил рекомендацию для акций компании до "нейтрально" с "выше рынка" и понизил прогнозную цену до $284 с $385. "На данный момент мы предпочитаем оставаться в стороне, так как предполагаем, что акции компании продолжат находиться под давлением в ближайшие месяцы", - написал аналитик.

Акции Spotify Technology, оператора одноименного музыкального стримингового сервиса, подешевели на 16,8% после того, как компания дала прогноз роста числа новых платных подписчиков в текущем квартале, оказавшийся хуже ожиданий аналитиков.

Корпорация Honeywell International (SPB: HON) Inc. в минувшем квартале увеличила чистую прибыль на 5,1%, но сократила выручку, которая оказалась меньше прогноза рынка. Капитализация компании упала почти на 8%.

Биотехнологическая Biogen Inc. (SPB: BIIB) получила скорректированную прибыль и выручку ниже ожиданий аналитиков по итогам четвертого квартала, но ее чистая прибыль выросла на 2,9%. Тем не менее акции компании потеряли в цене 2,1%.

Стоимость конкурента Biogen - Eli Lilly & Co. упала на 2,5% после того, как компания сообщила о снижении чистой прибыли в минувшем квартале почти вдвое.

Финансовые показатели Merck & Co. (SPB: MRK) в четвертом квартале 2021 года оказались лучше, чем ожидалось, но годовой прогноз прибыли недотянул до прогнозов рынка. Бумаги компании подешевели на 3,6%.

MetLife Inc. (SPB: MET), одна из крупнейших в США публичных компаний сферы страхования жизни, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2021 года примерно в 9 раз, тогда как Allstate Corp (SPB: ALL)., которая также входит в число наиболее известных страховых компаний страны, сократила показатель на 70%. Тем не менее капитализация MetLife Inc. упала на 1,1%, Allstate Corp - выросла на 3,4%.

Estee Lauder и Ralph Lauren, владеющие известными модными и косметическими брендами, отчитались о финпоказателях, оказавшихся лучше ожиданий аналитиков. Акции первой компаний снизились на 5%, второй - поднялись на 3,5%.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 23 тыс. - до 238 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Значение показателя оказалось минимальным за последние 3 недели. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 245 тыс., сообщает агентство Bloomberg.

Производительность труда в США в четвертом квартале выросла на 6,6%, стоимость рабочей силы - на 0,3%. Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 3,2% и второго - на 1,5%, сообщает Trading Economics.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе 2022 года снизился до 59,9 пункта с декабрьского уровня в 62,3 пункта, показали данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал более сильное снижение индекса - до 59,5 пункта.

Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует об усилении деловой активности в данном сегменте экономики, ниже этого порога - об ослаблении.

"Компании все еще остаются под влиянием проблем в цепочках поставок из-за пандемии коронавируса, включая ограниченные мощности, инфляционное давление, логистические сложности и нехватку рабочей силы. Более того - распространение штамма "омикрон" привело к приостановке работы некоторых предприятий. И все же несмотря на эти препятствия деловая активность в секторе продолжает расти", - заявил глава ISM Энтони Нивс.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию сессии опустился на 518,17 пункта (1,45%) и составил 35111,16 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 111,94 пункта (2,44%) - до 4477,44 пункта.

Nasdaq Composite упал на 538,73 пункта (3,74%) и составил 13878,82 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах в пятницу, не последовав за динамикой основных индексов американского фондового рынка.

Биржи материкового Китая остаются закрыты в связи с праздником (Новый год по Лунному календарю).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:39 МСК вырос на 0,7%.

В число лидеров роста котировок входят акции разработчика видеоигр Konami Holdings Corp. (+11,7%), транспортной Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+9,65%) и технологической M3 Inc. (+6,1%).

Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group дорожают на 0,3%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 3,5%.

Гонконгский Hang Seng к 8:40 МСК поднялся на 3,1%. Торги в Гонконге возобновились после праздника.

В лидерах роста находятся бумаги оператора сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+8%), производителя электроники Techtronic Industries Co. Ltd. (+7,7%) и автопроизводителя BYD Co. Ltd. (+7,14%).

Акции производителя электроники Xiaomi Corp. прибавляют в цене 1%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. - 4,5%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:42 МСК поднялся на 1,4%.

Потребительские цены в Южной Корее в январе 2022 года выросли на 3,6% по сравнению с годом ранее. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 3,7% в предыдущем месяце. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 3,3%, согласно Trading Economics. При этом январский показатель остается вблизи максимума за десять лет на уровне 3,8%, достигнутого в ноябре 2021 года.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. повысилась на 0,95%, тогда как автопроизводителя Hyundai Motor - снизилась на 1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,6%.

При этом цена акций крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 0,5% и увеличилась на 0,4% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в ходе торгов в пятницу после скачка накануне, причем котировки WTI превысили отметку в $90 за баррель впервые с октября 2014 года.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 МСК в пятницу составляет $91,56 за баррель, что на $0,45 (0,49%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,64 (1,8%) - до $91,11 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $90,92 за баррель, что на $0,65 (0,72%) выше итогового значения сессии в четверг. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $2,01 (2,3%), до $90,72 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку продолжают оказывать опасения недостаточного предложения на фоне активно восстанавливающего спроса. Факторами риска для предложения являются геополитическая напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также тот факт, что многие страны ОПЕК+ до сих пор не смогли увеличить добычу до согласованного уровня.

Тем временем обильные снегопады в США также поддерживают цены на нефть, поскольку в Штатах возрастает спрос на топливо для отопления домов и предприятий.

"Существует нешуточное опасение, что американские энергетические компании не смогут увеличить добычу, чтобы удовлетворить спрос", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.