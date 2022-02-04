Котировки акций Ford краткосрочно останутся под давлением "медведей" - BCS Express

Котировки акций Ford Motor останутся под давлением "медведей" в краткосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Ford опубликовал финансовые результаты за IV квартал 2021 года. Учитывая что отчет оказался слабым, можно предположить, что на короткой дистанции акции Ford останутся под давлением "медведей". Это дает возможности для краткосрочных сделок. Драйвером роста остается развитие рынка электромобилей, но до полного перехода инвесторы будут и дальше обращать внимание на результаты классического бизнеса. Долгосрочная перспектива остается умеренно позитивной. Акции Ford можно рассматривать для долгосрочного инвестирования, сейчас же стоит подождать более интересные уровни для входа", - отмечает аналитик инвестиционной компании.

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