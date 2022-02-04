Высоки шансы снижения индекса S&P 500 к 4440п на следующей неделе - BCS Express

Высоки шансы снижения индекса S&P 500 к уровню 4440 пунктов на следующей неделе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"На рынке акций США в четверг прошла большая распродажа, затронувшая в первую очередь сектор высоких технологий. В центре внимания история с падением на четверть капитализации Meta Platforms на фоне появления признаков стагнации бизнеса. Индекс S&P 500 ожидаемо развернулся от области сопротивления 4580-4590 пунктов. В пятницу он попробует отыграть часть потерь, однако уже на следующей неделе высоки шансы на повторный спуск к 200-дневной скользящей средней, которая к текущему моменту сместилась на уровень 4440 пунктов", - указывает аналитик инвестиционной компании.

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