ПСБ рекомендует покупать акции НЛМК с прогнозной ценой 255 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) считают акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) привлекательной дивидендной историей и рекомендуют покупать бумаги с прогнозной ценой на уровне 255 рублей за штуку, сообщается в комментарии.

"НЛМК" представил сильные финансовые результаты по итогам 2021 года, закрепив за собой, по нашим оценкам, лидерство в сталелитейной отрасли. Несмотря на продолжавшееся снижение "стальных" котировок в 4 квартале, предприятие продемонстрировало рост выручки, как квартал к кварталу, так и год к году. Так, выручка компании выросла на 75% г/г (до $16,2 млрд), а EBITDA в 2,7 раза (до $7,3 млрд), тем самым установив исторически рекордные показатели доходности, - отмечает эксперт ПСБ Егор Жильников. - Совет директоров эмитента рекомендовал утвердить дивиденды за 4К21 в размере 12,18 руб. на одну акцию. C учетом ранее объявленных дивидендов дивиденды за 12 месяцев 2021 года могут составить 46,84 рублей на акцию, что при средних ценах на акцию в 233,4 руб., эквивалентно 20,1% доходности годовых (в рамках нашего прогноза). Несмотря на замедление общемирового спроса на сталелитейную продукцию, мы полагаем, что "НЛМК" способен сохранять свой привлекательный дивидендный профиль в 2022 году".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.