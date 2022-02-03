Рынок акций РФ упал ниже 3500п по индексу Мосбиржи на фоне напряженной геополитики и общемирового ухода от риска

Москва. 3 февраля. Рынок акций РФ в четверг снизился на фоне сохраняющейся геополитической напряженности вокруг России и Украины, а также общемировой коррекции рынков после роста в условиях постепенного перехода центробанков к ужесточению монетарной политики; индекс Мосбиржи откатился ниже рубежа 3500 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 3471,18 пункта (-2,1%, на минимуме сессии индекс падал ниже 3450 пунктов), индекс РТС - 1431,99 пункта (-2,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,9%.

Доллар вырос до 76,37 рубля (+0,33 рубля).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-5,9%), OZON (MOEX: OZON) (-5%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-4,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,5%), "Московской биржи" (-2,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,3% и -2,6% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -1,1% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%).

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Магнита" (+0,3%).

Поддержку акциям "НЛМК" с утра оказал квартальный финотчет и дивидендные новости. Группа НЛМК (флагманский актив - "Новолипецкий металлургический комбинат") сократила в IV квартале 2021 года EBITDA на 23% по сравнению с III кварталом, до $1,758 млрд, сообщила компания. Прирост показателя по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 98%. EBITDA превысила средний прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые ожидали падение на 24%, до $1,738 млн.

Кроме того, совет директоров "НЛМК" рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал 2021 года в размере 12,18 рубля на акцию (113% свободного денежного потока), говорится в сообщении компании. Как сообщалось, дивиденды за III квартал составили 13,33 рубля на акцию. Общий размер рекомендованных дивидендов за октябрь-декабрь составляет $0,9 млрд.

США готовы вести с РФ диалог по безопасности без предварительных условий, однако в условиях напряженности вокруг Украины этот процесс не даст эффекта, заявил представитель Госдепа Нед Прайс. Он сообщил также, что США и европейские партнеры пересмотрят расстановку сил в Европе в том случае, если напряженность на границе с Украиной снизится, причем шаги к деэскалации должна предпринять Россия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг журналистам, что Москва примет необходимые меры для обеспечения собственной безопасности в связи с планами США перебросить дополнительный воинский контингент в Восточную Европу, призывает Вашингтон не нагнетать напряженность.

Как отмечает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал инвестиции", старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов, рынок акций РФ в четверг просел после масштабного роста с конца прошлой недели. Лучше рынка смотрелись акции "Русала" на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры и высоких цен на алюминий (+1,3%). Скорректировались вниз расписки Softline (MOEX: SFTL) (-0,9%), которые накануне взлетели более чем на 10% после объявления компанией об увеличении программы обратного выкупа акций с $10 млн до $100 млн. "Магнит" (MOEX: MGNT) выглядел лучше рынка в преддверии выхода в пятницу финансовой отчетности за IV квартал - инвесторы ожидают сильные цифры на фоне устойчивого спроса и роста рентабельности.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, геополитическая обстановка по-прежнему не демонстрирует признаков улучшения, при этом общерыночный риск-аппетит после нескольких благоприятных дней перешел к охлаждению. Одним из триггеров ухудшения сантимента на мировых рынках стала слабая квартальная отчетность американского IT-гиганта Meta (Facebook).

Центробанки Европы выступили ожидаемо. Январский индекс деловой активности PMI в секторе услуг еврозоны вышел чуть слабее прогнозов, в США число первичных заявок на получение пособий по безработице оказалось меньше ожиданий.

В конце недели в общем настрое рынков может сохраниться осторожность в свете выхода важной статистики по рынку труда США. В условиях общерыночной и геополитической неопределенности на активности инвесторов на российском рынке может также сказаться фактор приближения выходных. В Штатах в пятницу будет опубликован блок январских данных по рынку труда США, в том числе по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы. Индекс МосБиржи 4 февраля может формироваться в диапазоне 3420-3520 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, российский рынок вновь снижается в рамках глобальных тенденций. Отчет Meta разочаровал инвесторов, что привело к резкой смене настроений. Снижаются доходности по защитным инструментам, включая германские облигации и казначейские обязательства США. На рынке акций РФ наиболее сильные потери отмечаются в секторе финансов и компаний информационных технологий.

Европейские индексы снижались на опасениях дальнейшего ужесточения денежной политики и на фоне инфляционных страхов. Цены производителей еврозоны ускорили рост в январе до 26,2% с 23,7% в декабре при ожиданиях роста до 26,1%.

Японский премьер-министр Фумио Кисида получил заверения саудовского коронованного принца Мохаммеда бин Салмана в том, что Саудовская Аравия примет меры для стабилизации рынка. Однако на нефть давит укрепление доллара и низкие аппетиты к риску на глобальном рынке. Тем не менее, все может измениться, если снежный шторм в ближайшие дни вновь заморозит американский Техас, полагает аналитик.

Старший портфельный управляющий "Сбер управление активами" Дмитрий Постоленко полагает, что слабые данные по занятости в США снизили аппетит к рисковым активам.

Кроме того, инфляция в России ускорилась и находится выше целевого уровня ЦБ РФ. Инфляционные ожидания могут усилиться из-за недавней волатильности на валютном рынке. Скорее всего, ЦБ РФ повысит ключевую ставку на 50-100 б.п. на ближайшем заседании.

Настроения на глобальных рынках ухудшились после слабых отчетов ряда крупных компаний в США, включая PayPal и Meta, а также слабых данных ADP о занятости. Предложение на рынке нефти остается ограниченным, поскольку страны-члены ОПЕК+ решили придерживаться политики запланированного умеренного наращивания добычи. Кроме того, еженедельные данные Минэнерго США по объемам дистиллятов и сырой нефти указали на снижение запасов, что выступило локальным фактором поддержки нефтяных цен.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia просел на 0,3%, японский Nikkei 225 - на 1,1%, южнокорейский Kospi после выходных вырос на 1,7%, биржи материкового Китая и Гонконга остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года по лунному календарю), снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,4-1,2%) и Штаты (основные индексы упали на 0,6-1,9%).

Компания Meta Platforms (SPB: FB) (ранее Facebook) сократила чистую прибыль в IV квартале на 8% и дала слабый прогноз на текущий квартал.

Банк Англии на заседании в четверг ожидаемо повысил ключевую ставку до 0,5% с 0,25% годовых (ставка была повышена второй раз подряд впервые с 2004 года) и оставил объем программы выкупа гособлигаций на уровне 875 млрд фунтов.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг также ожидаемо не стал менять основные ставки и объявил, что продолжит выкупать активы в рамках экстренной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) в первом квартале 2022 года более умеренными темпами, чем в предыдущем квартале, причем выкуп активов в рамках программы прекратится в конце марта 2022 года. ЕЦБ будет реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP как минимум до конца 2024 года.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнет 2% существенно раньше окончания горизонта прогнозирования и будет устойчиво держаться на этом уровне до конца прогнозного периода.

Темпы роста потребительских цен, достигшие исторических максимумов в январе и декабре, могут остаться повышенными в течение более продолжительного периода, чем ожидалось ранее, но будут постепенно замедляться в ходе 2022 года, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард. По ее словам, инфляция в районе 5% стала неприятным сюрпризом для ЕЦБ, поскольку трудно было предсказать энергетический кризис в Европе, так сильно зависящей от импорта энергоносителей.

В США число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 238 тыс., эксперты ожидали 245 тыс. Производительность труда в США в IV квартале выросла на 6,6% при прогнозах роста на 3,2%, а стоимость рабочей силы выросла на 0,3%, тогда как ожидался подъем на 1,5%.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе снизился до 59,9 пункта при прогнозах снижения до 59,5 пункта с декабрьского уровня 62,3 пункта.

Цены на нефть вечером в четверг отыграли дневное снижение (Brent днем падала к $88 за баррель) на фоне решения ОПЕК+ по квотам и неоднозначной статистики Минэнерго США о запасах сырья.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $89,35 за баррель (-0,1% и +0,4% в среду), мартовский фьючерс на WTI стоит $88,23 за баррель (-0,03% и +0,1% накануне).

Министры стран ОПЕК+ накануне проголосовали за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте на 400 тыс. б/с, следующая встреча министров широкой коалиции назначена на 2 марта. Участники заседания ОПЕК+ подчеркнули важность полного исполнения соглашения и приверженности механизму компенсации ранее не сокращенной добычи с учетом продления срока компенсаций до конца июня 2022 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции OR Group (MOEX: ORUP) (-14%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-6,7%), "Акрона" (-5,8%, до 13,086 тыс. рублей), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-5,1%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-5%), расписки VK (MOEX: VKCO) (-4,9%), X5 Retail (MOEX: FIVE) (-4,8%), акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-4,7%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-4,3%).

Компания OR Group сообщила в четверг, что допущенный 20 января техдефолт по погашению выпуска облигаций БО-07 на сумму 592 млн рублей стал реальным.

Совет директоров ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в 240 рублей на акцию, сообщила компания. Общая сумма выплат может составить 8,8 млрд рублей, дата закрытия реестра акционеров - 9 марта.

Электростанции ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-1,6%) в 2021 г. увеличили производство электроэнергии на 18%, до 22,6 млрд кВт.ч, следует из материалов компании. Рост показателей в "Энел Россия" объяснили увеличением спроса на электроэнергию в регионах присутствия компании на фоне восстановления экономики по сравнению с 2020 г. и благоприятными погодными условиями на протяжении всего 2021 г.

Выросли акции ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+20,4% и +15,3% "префы"), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+12,5%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+6,1%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+3,8%), "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+2,3%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 115,19 млрд рублей (из них 34,97 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 16,74 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 8,26 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").