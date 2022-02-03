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03 февраля 2022 года 19:40

Рубль вечером умеренно дешевеет к доллару и обвалился к евро после сигналов ЕЦБ об ужесточении ДКП

Москва. 3 февраля. Доллар умеренно повышается, евро существенно ускорил темпы роста на "Московской бирже" в четверг вечером после сигналов Европейского центрального банка (ЕЦБ) о грядущем ужесточении денежно-кредитной политики, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне общемирового снижения интереса инвесторов к рисковым активам после заседаний ЕЦБ и Банка Англии.

Курс доллара США составил 76,34 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 30 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,15 руб./EUR1, подорожав на 1,15 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 68,3 копейки - до 81,2 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне снижения интереса инвесторов к риску после заседаний Банка Англии и ЕЦБ, которые состоялись ранее в четверг. Банк Англии по итогам февральского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 0,5% с 0,25%, как и ожидали аналитики и экономисты. Таким образом, ставка была повышена второй раз подряд впервые с 2004 года.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг оставил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам сохранена на уровне 0,25%. Решения Центробанка также совпали с прогнозами рынка.

Тем не менее, позднее, в ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила о готовности европейского регулятора скорректировать все инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2%, что подтолкнуло курс евро вверх к большинству мировых валют, включая доллар и рубль.

Темпы роста потребительских цен, достигшие исторических максимумов в январе и декабре, могут остаться повышенными в течение более продолжительного периода, чем ожидалось ранее, но будут постепенно замедляться в ходе 2022 года, сказала Лагард.

Инфляция в районе 5% стала неприятным сюрпризом для ЕЦБ, поскольку трудно было предсказать энергетический кризис в Европе, так сильно зависящей от импорта энергоносителей, сказала Лагард на пресс-конференции после февральского заседания ЕЦБ.

Однако инфляционное давление, вызванное скачком цен на топливо, а также проблемами в цепочках поставок, будет ослабевать, ожидает руководство Центробанка.

При этом инфляционные риски в еврозоне в настоящее время смещены в повышательную сторону, добавила Лагард. Отчасти это связано с сохранением неопределенности в отношении пандемии коронавируса, а отчасти - с геополитическими причинами.

В ответ на вопрос о том, готова ли Лагард повторить сказанную два месяца назад фразу о низкой вероятности повышения ставок в 2022 году, глава ЕЦБ отметила, что она не дает обещаний без определенных условий, и что многое будет зависеть от мартовского пересмотра макроэкономических прогнозов Центробанка.

Невозможно предугадать, каким будут результаты пересмотра прогнозов и основанная на них оценка текущей ситуации в экономике, отметила Лагард. При этом все члены руководства ЕЦБ стремятся принять правильные решения в правильное время и не хотят торопиться ними, добавила она.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, в четверг Банк Англии второй раз поднял ставку на 0,25% до 50 б.п., что может служить индикатором начала цикла ужесточения ДКП среди центробанков развитых стран. "Доллар США, уже потерявший почти 2 "фигуры" против евро с начала недели, усилил ослабление в четверг днем после заявления Кристин Лагард, что ЕЦБ готов скорректировать все инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2%, которое она сделала в ходе пресс-конференции по итогам сегодняшнего заседания. Пара "евро-доллар" преодолела отметку $1,14. Рубль умеренно ослабляется к доллару и несколько сильнее к евро, что пока выглядит как техническая коррекция после мощного укрепления национальной валюты на фоне частичной деэскалации конфликта Россия-НАТО", - говорит Капитанов.

Минфин РФ с 7 февраля по 4 марта направит на покупку валюты и золота в рамках бюджетного правила 634,7 млрд рублей, сообщило ведомство.

Это эквивалентно объему ежедневных покупок в 33,4 млрд рублей, что чуть меньше, чем в январе, когда рабочих дней было меньше (36,6 млрд рублей). При этом по общей сумме февральский показатель будет рекордным за всю историю таких операций, превысив январский максимум в 585,9 млрд рублей.

Трансляция покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок временно приостановлена Банком России с 24 января 2022 года, напоминает Минфин. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты на внутреннем рынке будет принято ЦБ с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

Цены на нефть перешли к небольшому повышению вечером в четверг. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг увеличилась на 0,15% - до $89,6 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,37% - до $88,59 за баррель.

Инвесторы оценивают способность стран ОПЕК+ выполнить обещание по увеличению добычи, пишет Trading Economics. Министры стран ОПЕК+ проголосовали за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте на 400 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Следующая встреча министров широкой коалиции назначена на 2 марта.

Участники заседания ОПЕК+ подчеркнули важность полного исполнения соглашения и приверженности механизму компенсации ранее не сокращенной добычи с учетом продления срока компенсаций до конца июня 2022 года.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,05 млн баррелей - до 415,14 млн баррелей, показали опубликованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 1,8 млн баррелей.

"Вчера курс пары "доллар-рубль" в моменте опускался ниже 75,8 руб./$1, обновив минимумы с 18 января. Такой динамике вчера, помимо умеренно ослабившегося геополитического напряжения, способствовало ослабление доллара на глобальном рынке. Впрочем, вечером курс пары "доллар-рубль" отошел от этих уровней и по итогам дня снизился на 1% - до 76,04 руб./$1. Определенный негатив был связан с новостями о переброске солдат США в восточную Европу. Сегодня рубль продолжает слабеть, другие валюты EM с утра также преимущественно снижались. Геополитическая ситуация продолжает определять более высокую волатильность рубля, и инвесторы будут ждать новых геополитических новостей", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 февраля на 16,52 копейки, до 76,6501 руб./$1, и увеличил курс евро на 27,84 копейки, до 86,561 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 30,93 копейки по отношению к среде и составил 76,5101 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 29,68 копейки и составил 76,4938 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 687,524 млн, из которых $612,614 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 74,91 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 28,44 копейки, до 86,4118 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 44,13 копейки, подорожав до 86,5275 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR645,245 млн, из которых EUR149,53 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR495,715 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 8,72% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 9,11% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 4 б.п. - до 10,12% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 2 б.п. - до 10,23% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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