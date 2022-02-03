Цены "длинных" евробондов РФ в четверг упали вслед за ростом базовых процентных ставок

Москва. 3 февраля. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в четверг упали вслед за ростом базовых процентных ставок как в США, так и Европе в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками; "короткие" и среднесрочные выпуски евробондов РФ умеренно подросли в цене. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились в дальнем сегменте и немного сузились для остальных бумаг.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 20 базисных пунктов по отношению к закрытию среды и составила 108,05% от номинала, что соответствует доходности 3,94% годовых (рост на 7 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 11 базисных пунктов и составила 102,73% от номинала (доходность выросла на 4,5 базисного пункта, до 1,28% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился за день на 2,5 пункта, составив 266 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 88 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 120,33% от номинала (доходность выросла на 5,5 базисного пункта - до 4,41% годовых). В свою очередь, еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 115 базисных пунктов, опустившись до 115,38% от номинала (доходность выросла на 8 пунктов и составила 4,46% годовых). Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 138 базисных пунктов, подешевев до 111,25% от номинала (доходность выросла на 8,5 базисного пункта и составила 4,5% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2027 году подорожали на 13 базисных пунктов, до 101,65% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 3,91% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 4 базисных пункта, до 103,78% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 3,79% годовых), с погашением в 2023 году - на 4,5 базисного пункта, до 104,29% от номинала (доходность опустилась на 4 базисных пункта, до 2,145% годовых).

"Сегодня "длинные" выпуски российских евробондов продемонстрировали умеренное ценовое снижение, в результате чего доходность облигаций с погашением в 2047 году выросла за день на 8 базисных пунктов - до 4,5% годовых, а выпуска "Россия-29" - на 3 базисных пункта, до 3,94% годовых. В целом на глобальных долговых рынках сегодня отмечался повсеместный рост процентных ставок, в частности, доходности десятилетних бумаг развивающихся стран увеличились за день в пределах 8 базисных пунктов, доходность десятилетних US Treasuries выросла на 5 базисных пунктов, до 1,83% годовых. Облигации большинства европейских стран прибавили в доходности 7-14 базисных пунктов, Великобритании - 11 пунктов, до 1,36% годовых. Важными событиями сегодняшнего дня стали заседания ЕЦБ и Банка Англии, при этом последний повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, и рынок ждет, что к сентябрю ставка вырастет с текущего уровня еще на 0,5-1,5 процентного пункта. Европейский ЦБ ставку оставил на текущем уровне, но в комментариях руководства регулятора был дан четкий сигнал на то, что в ближайшее время монетарная политика, скорее всего, будет ужесточаться для борьбы с инфляцией. Все это оказало негативное влияние на мировые долговые рынки, что в итоге привело к общемировому росту процентных ставок; в русле этого тренда следовали и наши еврооблигации", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Банк Англии по итогам февральского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 0,5% с 0,25% годовых, как и ожидали аналитики и экономисты. Таким образом, ставка была повышена второй раз подряд впервые с 2004 года. Решение поднять ставку было принято на фоне растущей инфляции. Как отмечается в пресс-релизе, "инфляция, как ожидается, продолжит расти в ближайшие месяцы, приблизившись к 6% в феврале и марте". Кроме того, члены Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC) единогласно приняли решение о том, что Банк Англии должен прекратить реинвестировать поступления от погашаемых гособлигаций. Это соответствует намерению регулятора сокращать объемы бумаг постепенно и предсказуемым образом.

Европейский центральный банк (ЕЦБ), сохранивший в четверг неизменными все ставки, по-прежнему готов скорректировать все инструменты в случае необходимости, чтобы добиться стабилизации инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе, говорится в сообщении регулятора. Базовая процентная ставка по кредитам была оставлена на нулевом уровне, ставка по депозитам - на уровне минус 0,5%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25% годовых. ЕЦБ продолжит выкупать активы в рамках экстренной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) в 1-м квартале 2022 года более умеренными темпами, чем в предыдущем квартале, причем выкуп активов в рамках программы прекратится в конце марта 2022 года. Поступления от погашаемых облигаций в рамках PEPP ЕЦБ будет реинвестировать как минимум до конца 2024 года.