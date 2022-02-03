"Солид Брокер" рекомендует держать акции НЛМК

"Солид Брокер" рекомендует держать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), сообщается в комментарии инвесткомпании.

"3 февраля вышел первый годовой МСФО отчёт на российском рынке. "НЛМК" рапортовал о росте выручки как год к году, так и квартал к кварталу. Однако с точки зрения прибыли начались проблемы, EBITDA упала кв/кв на 23%. Мы уже не раз писали, что металлургия является циклической отраслью. Главное здесь - это уровень цен. Очень важно понимать, в какой фазе цикла мы сейчас находимся. Судя по графику и комментариям менеджмента, идёт возврат к средним ценам цикла, т.е. ожидается дальнейшее падение цен. Этому способствует рост мощностей, проблемы со спросом в РФ и Европе, охлаждение рынка в Китае после стимулов в 2020-2021 годах. Циклические компании нужно покупать на дне цикла, либо в его восходящей фазе. Ни того, ни другого мы пока не видим", - отмечают аналитики инвесткомпании.

По их мнению, продавать большого повода тоже нет. "НЛМК" продолжает выплачивать дивиденды сверх свободного денежного потока - 12,18 рубля за IV квартал дают 5,5% квартальной дивдоходности.

"Даже в случае снижения цен ещё на 20-30%, "НЛМК" будет способен поддерживать дивиденды на уровне 20-25 рублей на акцию, т.к. в 2022г ожидается рост производства, а это уже около 10% дивидендов. Поэтому если у вас уже есть "НЛМК", то наша рекомендация "держать", - пишут эксперты "Солид Брокер".

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